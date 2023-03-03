於完成注入新業務完成後，該阿聯酋保險公司將成為公司的直接全資附屬公司。

該阿聯酋保險公司於2022年7月在阿聯酋沙迦自貿區成立為有限公司。其獲許可從事一系列保險活動，包括人壽保險、非人壽保險、再保險、風險及損害評估以及保險代理及經紀。該阿聯酋保險公司自其成立以來及直至本公告日期並無開展任何業務。根據其編製截至2022年底的未經審核管理賬目，該阿聯酋保險公司的資產淨值為約40,000阿聯迪拉姆（相當於約84,000港元）。

董事會認為，注入新業務是集團在海外保險市場建立地位的第一步。此外，注入新業務符合集團追求全球業務多元化的策略，並將提升股東的可持續性及長期回報。更重要的是，由於注入新業務將由吳宇向集團以饋贈方式進行，故不會對集團造成任何財務負擔。

董事會認為，香港政府近期在特首主導促進下大力推動香港與中東地區的業務聯繫。董事會認為，注入新業務將與有關政府舉措相呼應，可為香港與中東國家在保險業的進一步深入合作舖路。董事會亦相信，上述注資體現吳宇作為主要股東對集團長遠發展的認可、信心及支持。

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