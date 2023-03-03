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恒指收市升138點 受制20天線 按周升幅4周最勁 成交、北水均減 TVB升51%

美股隔晚借聯儲局官員鴿派言論而向上，亞股延續升勢，內地今早公布的服務業PMI數字亦好過預期，A股、港股向上。觀望周未兩會，人民幣、港股、深成指受制於主要平均線，港股三大指數均先高後低。大市成交進一步跌至一周低，北水減少69%，連續第3日流入。全周計三大指數均向上，並創1月27日後最大升幅。電視廣播（0511）曾升最多51.55%，創上市以來最大升幅。

恒指午後變動不大，今早高開273點，早段曾升最多297點，低位升68點，全日高低波幅229點。

恒指收市升138點或0.68%，報20567點，大市成交金額1057億元，較上日減少4.28%，是2月23日1026.62億元成交後最少；國指升82點或1.2%，報6939點。恒生科技指數收報4211點，升2.06%。

藍籌股成交金額482.07億元，佔大市成交45.6%；科指成份股成交金額278.02億元，佔大市成交26.3%；國指成份股成交金額421.78億元，佔大市成交39.9%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、李寧（2331）、中人壽（2628）拖累大市。

藍籌58隻升，18隻下跌，0隻無升跌。百度 （9888）升5.29%，收報149.4元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌3.65%，收報23.75元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，4隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報168.9元，升10.32%；跌幅最大的是商湯（0020）收報2.69元，跌0.74%。

恒指升穿10天線(20354.78點)，受制20天線(20748.24點)。科指升穿10天線(4116.81點)、250天線(4166.64點)，受制20天線(4256.69點)。

北水南下合計淨流入22.51億元，較上日減少69.22%，連續第3日流入，累計流入129.57億元，對上一次連續3日淨流入是2月23日。南水北上合計淨流入20.66億元人民幣，較上日增加169.93%，連續第3日流入，累計流入98.42億元。

三大指數表現

恒指曾升最多1.46%，高見20727.25點，是2月21日20941.3點後最高。今日收市報20567.54點，是3月1日後收市新高，當日報20619.71點。

科指曾升最多3.1%，高見4254.13點，是2月21日4311.12點後最高。今日收市報4211.31點，是2月20日後收市新高，當日報4311.61點。

國指曾升最多1.98%，高見6993.11點，是2月21日7085.73點後最高。今日收市報6939.62點，是2月20日後收市新高，當日報7063.94點。

一周表現

恒指本周累升2.79%或557點，升幅是1月27日後最大，當時收市升幅為2.92%；本周表現最佳的是海底撈（6862），累升20.2%，其次為百度 （9888）及聯通（0762），分別升13.7%及11.17%。而表現最差的是信義光能（0968），累跌3.72%，其次為中升（0881）及匯控（0005），分別跌3.23%及2.6%。

國指本周累升3.52%或236點，升幅是1月27日後最大，當時收市升幅為3.88%；本周表現最佳的是海底撈（6862），累升20.2%，其次為百度（9888）及快手（1024），分別升13.7%及11.16%。而表現最差的是信義光能（0968），累跌3.72%，其次為中升（0881）及阿里巴巴（9988），分別跌3.23%及2.28%。

科指本周累升5%或200點，升幅是1月27日後最大，當時收市升幅為5.35%；本周表現最佳的是眾安在綫（6060），累升14.54%，其次為百度（9888）及快手（1024），分別升13.7%及11.16%。而表現最差的是蔚來（9866），累跌7.64%，其次為比亞迪電子（0285）及阿里巴巴（9988），分別跌2.4%及2.28%。

午後消息股表現

英國金融行為監管局：就LME針對鎳的操作展開執法調查。港交所（0388）：將開設倫敦辦事處。收報337.8元，升0.42%。

建中建設（0589）發盈警 料去年最多蝕2.5億人幣。收報0.385元，無升跌。

恆發光學（1134）料去年扭虧賺920萬元。收報0.61元，跌1.61%。

中通快遞（2057）：沽空機構報告指控無依據。收報193元，升1.26%。

電視廣播（0511）午後升幅擴大，並以全日高位收市，收報5.85元，是2021年11月16日5.89元後最高，全日收市升51.55%，創上市以來最大升幅。連升3日，累計升2.14元。

今早及隔晚消息股表現

嘉利國際（1050）擬實物分派，拆嘉創房地產以介紹形式主板上市。收報1.46元，升4.29%。

美商務部列28內企入實體清單 包括華大基因、浪潮、擬港上市AI第四範式。浪潮國際（0596）收報5.68元，跌7.34%。

復星旅遊文化（1992）據報擬整體出售Thomas Cook。收報10.18元，跌0.78%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，鷹君（0041）收報18.4元，升1.21%。亞洲水泥（0743）收報4.16元，升1.46%。匯賢（87001）收報1.15元，無升跌。嘉利國際（1050）收報1.46元，升4.29%。友聯租賃（1563）創上市新高，見18.38元，收報18.24元，升0.77%。

永利澳門（1128）擬發債，披露今年首兩個月EBITDA復正數。收報7.73元，跌4.33%。

九建（0034）：海茵莊園入帳基礎溢利增逾七成，但租盤公平值跌累少賺逾35%。收報8.45元，跌0.59%。

嗶哩嗶哩（9626）去年經調整淨虧損擴大至67億人幣。收報168.9元，升10.32%。

禹洲（1628）林龍安建議將優質民企列可增信名單，助公開發債。收報0.415元，升1.22%。

恒生（0011）成立90周年，推抽獎活動送招牌財神金。收報128.9元，升0.08%。

楊元慶連番減持聯想（0992），套現1.89億。收報7.3元，升1.39%。

東亞（0023）推香港永久居民經見證方式開設內地賬戶。收報11.3元，升1.8%。

醫脈通（2192）盈喜，料去年多賺近1.5倍。收報10.36元，升0.19%。

置富（0778）去年可供分派收益跌一成，每基金單位派0.4415元。收報6.91元，升1.32%。

摩通：料獲評跑贏大市的濠賭股有潛在四成升幅。新濠國際發展（0200）收報10.18元，跌0.59%。美高梅中國（2282）收報9.65元，跌0.52%。澳博（0880）收報4.08元，升1.24%。永利澳門（1128）收報7.73元，跌4.33%。銀河娛樂（0027）收報52.95元，升0.28%。金沙中國（1928）收報27.5元，升1.29%。

港1月零售按年升7%，勝市場預期，創近9個月高。周大福（1929）收報15.56元，升0.39%。普拉達（1913）收報52.7元，跌2.41%。六福集團（0590）收報26.85元，升2.68%。周生生（0116）收報11.3元，升3.1%。廸生創建（0113）收報4.11元，跌0.48%。東方表行集團（0398）收報4.27元，升0.23%。英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.175元，升4.17%。謝瑞麟（0417）收報1.27元，跌0.78%。新秀麗（1910）收報22.1元，跌1.78%。L'OCCITANE（0973）收報18.8元，跌0.84%。莎莎國際（0178）收報1.88元，升1.08%。

破頂股表現

破頂股包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見3.69元，收報3.67元，升18.39%；固生堂（2273）創上市新高，見59.6元，收報58.4元，升0.69%；特海國際（9658）創上市新高，見21.8元，收報21.55元，升17.89%；友聯租賃（1563）創上市新高，見18.38元，收報18.24元，升0.77%；國航（0753）創52周高，見7.85元，收報7.74元，升0.52%；南航（1055）創52周高，見6元，收報5.91元，跌0.34%；非凡中國（8032）創52周高，見1.72元，收報1.71元，升2.4%；越秀地產（0123）創52周高，見12.68元，收報12.52元，升2.45%；思考樂教育（1769）創52周高，見2.78元，收報2.7元，升3.45%；網龍（0777）創52周高，見20.7元，收報20.35元，升1.24%；加科思（1167）創52周高，見10.48元，收報9.99元，升4.61%；華潤醫療（1515）創52周高，見7.15元，收報7.05元，升2.47%；中國通號（3969）創52周高，見3.07元，收報3.07元，升2.33%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括普天通信（1720）低見0.11元，收報0.126元，升5%；金禧國際（0091）低見0.028元，收報0.03元，無升跌；三和建築（3822）低見0.055元，收報0.06元，升3.45%；叮噹健康（9886）低見7.01元，收報7.3元，跌8.52%；子不語（2420）低見4.3元，收報4.54元，跌1.09%；交運燃氣（1407）低見0.72元，收報0.75元，升1.35%；澳亞集團（2425）低見3.8元，收報3.82元，跌9.69%。

9隻股份創52周低，包括裕承科金（0279）低見0.102元，收報0.106元，升2.91%；先施公司（0244）低見0.232元，收報0.239元，跌0.42%；宏光（6908）低見2.59元，收報2.75元，升1.1%；麗展（0488）低見1.47元，收報1.51元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.55元，收報0.55元，無升跌；中譽集團（0985）低見1.75元，收報1.75元，無升跌；華眾車載（6830）低見2.37元，收報2.4元，無升跌；星凱（1166）低見0.046元，收報0.046元，跌2.13%；中國環境資源（1130）低見0.034元，收報0.041元，升13.89%。

異動股

上升異動股，包括，電視廣播（0511）創52周高，見5.85元，收報5.85元，升51.55%；上置集團（1207）收報0.024元，升26.32%；中國智能交通（1900）收報0.173元，升23.57%；英皇文化產業（0491）收報0.05元，升21.95%；首創鉅大（1329）收報0.79元，升19.7%；禪遊科技（2660）創上市新高，見3.69元，收報3.67元，升18.39%；特海國際（9658）創上市新高，見21.8元，收報21.55元，升17.89%；超媒體（0072）創52周高，見1.89元，收報1.85元，升17.83%；珠江鋼管（1938）收報0.175元，升15.13%；比高（8220）收報0.275元，升14.58%。

下跌異動股，包括，塗鴉智能（2391）收報12.8元，跌25.49%；中達（0139）收報0.073元，跌17.98%；中國育兒網絡（1736）收報0.07元，跌14.63%；旭通（1826）收報0.086元，跌14%；博駿教育（1758）收報0.33元，跌10.81%；澳亞集團（2425）創上市新低，見3.8元，收報3.82元，跌9.69%；中華燃氣（8246）收報0.17元，跌9.09%；叮噹健康（9886）創上市新低，見7.01元，收報7.3元，跌8.52%；億達中國（3639）收報0.35元，跌7.89%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.136元，跌7.48%；世紀娛樂（0959）收報0.25元，跌7.41%。

 

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