碧桂園服務（6098）上周五發盈警料全年核心純利按年超過5%的增長，但純利將按年跌51-57%。券商銀河聯昌報告指出，碧服的核心純利僅增5%，遠低於市場共識的20%，該行認為儘管市場早已預期碧服盈利將不達標，惟股價今仍會受壓，目前公司估值不高僅約2022財年的9.5倍市盈率。碧服今日早市暫跌8.85%，暫報14.62元，曾低見14.22元或跌11.35%。
碧服上周公布，受累於配合疫情防護措施而產生額外防疫成本，以及封控下部分業務及商務活動較難正常開展﹔以及收併購公司帶來的商譽及其他無形資產減值等因素導致盈警。
公司預期2022年度的綜合收入及核心淨利潤按年增40%及5%，增長主要由於收費管理面積增長與社區增值服務、商業運營服務業務收入的綜合上升等因素導致。
不過，2022年度未經審核稅前利潤、期內淨利潤及純利，預計將分別按年下降約34%至40%、45%至51%、51%至57%。
受消息拖累，同行旭輝永升（1995）暫跌6.9%、融創服務（1516）暫跌4.82%、世茂服務（0873）暫跌6.12%、中海物業（2669）暫跌3.67%、保利物業（6049）暫跌3.16%等。
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