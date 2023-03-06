加息憂慮降，美國國債息全線回落，10年期債息降至4%以下，美匯指數亦回至10天線(104.6)之下，港元重新貶至7.85水平，離岸人民幣貶值至6.9264，輕微穿10天線(6.923)，觀望鮑威爾周二起兩天的國會作證。周末內地兩會公布經濟增長目標僅5%，市場認為較保守，港股、A股早段向下，內地官媒、外資投行、發改委齊齊唱好下，A股跌幅收窄，深成倒升，恒指亦由跌轉升，成交、北水均上升，南、北水亦齊齊連續第4日流入。美期向上，亞股普遍上升。