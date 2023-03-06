加息憂慮降，美國國債息全線回落，10年期債息降至4%以下，美匯指數亦回至10天線(104.6)之下，港元重新貶至7.85水平，離岸人民幣貶值至6.9264，輕微穿10天線(6.923)，觀望鮑威爾周二起兩天的國會作證。周末內地兩會公布經濟增長目標僅5%，市場認為較保守，港股、A股早段向下，內地官媒、外資投行、發改委齊齊唱好下，A股跌幅收窄，深成倒升，恒指亦由跌轉升，成交、北水均上升，南、北水亦齊齊連續第4日流入。美期向上，亞股普遍上升。
恒指今早低開129點，早段見低位跌157點，午後升幅曾擴大至高位升135點，高低波幅293點。
恒指收市升35點或0.17%，報20603點，大市成交金額1090億元，較上日增加3.12%，是3月2日1105.08億元成交後最多；國指跌2點或0.03%，報6937點。恒生科技指數收報4177點，跌0.81%。
藍籌股成交金額483.4億元，佔大市成交44.34%；科指成份股成交金額245.24億元，佔大市成交22.49%；國指成份股成交金額419.68億元，佔大市成交38.5%。
友邦（1299）、匯控（0005）、建行（0939）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、平保（2318）拖累大市。
藍籌48隻升，25隻下跌，3隻無升跌。中海油（0883）升3.45%，收報11.98元，是升幅最大的藍籌，海爾智家（6690）跌4.2%，收報27.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報73.9元，升5.42%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報15.44元，跌5.39%。
恒指受制於20天線(20717.29點)。科指受制於20天線(4242.31點)，曾穿250天線(4162.88點)。
北水南下合計淨流入22.73億元，較上日增加1.02%，淨流入金額是3月2日73.11億元後最多。北水連續第4日流入，累計流入152.3億元，對上一次連續4日淨流入是2月24日。南水北上合計淨流入0.76億元人民幣，較上日減少96.33%，連續第4日流入，累計流入99.18億元。
特斯拉美國部分車款減價，最多減9%。吉利（0175）收報10.6元，跌0.19%。比亞迪（1211）收報226.8元，升0.71%。小鵬（9868）收報37.7元，升2.31%。理想汽車（2015）收報99.25元，升0.4%。小鵬（9868）收報37.7元，升2.31%。零跑（9863）收報30元，跌2.28%。
美參議院將推兩黨法案，有系統地禁止包括TikTok等內地技術。騰訊（0700）收報363元，跌1.25%。阿里巴巴（9988）收報87.25元，跌0.85%。美團（3690）收報142.9元，升0.42%。百度（9888）收報147.5元，跌1.27%。快手（1024）收報57.6元，跌1.96%。
兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，攜程（9961）收報309.8元，升4.52%。越秀交通基建（1052）收報4.7元，升0.43%。
石四藥（2005）發盈喜，料全年多賺40%至45%。收報4.69元，跌3.7%。
中信銀行（0998）AH股齊供股，10供3集資最多400億人幣。收報3.76元，跌0.27%。
恒生（0011）90周年，展出發展足跡文物。收報126.9元，跌1.55%。
碧服（6098）盈警，去年股東應佔淨利潤跌逾半。收報15.6元，跌2.74%。
鷹君（0041）去年核心盈利增3%，完成對皇玥投資。收報18.12元，跌1.52%。
味千（0538）預警去年盈轉虧最多1.7億人幣。收報0.86元，跌1.15%。
匯賢（87001）去年分派金額跌9%，末期分派增22%。收報1.17元，升1.74%。
快狗打車（2246）料去年虧損擴至逾11億人幣。收報3元，跌5.66%。
電視廣播（0511）上周五股價升55%，大台小股東大聯盟稱獲逾5%股東支持醞釀開股東會。大正資本：在TVB投資賬面賺逾4000萬。電視廣播曾升最多36.75%，高見8元，是2021年5月28日8.01元後最高。收市升幅收窄至9.57%報6.41元，是2021年9月17日後收市新高，當日報6.59元。4日累升2.7元，對上一次連升4日是1月27日。
滬深港通3月13日再擴容，在港主要上市外國公司獲納入。上海證券交易所：滬港通下港股通納入渣打（2888）(收報74.35元，升0.41%)、保誠（2378）(收報119.6元，跌0.75%)、名創優品（9896）(創上市新高，見38.7元，收報38.25元，升4.22%)、太古B（0087）(收報10.32元，升1.78%)、新東方在線（1797）(收報41.8元，跌9.23%)等12間公司股份，但是同時調出澳優（1717）(收報4.1元，跌3.53%)、正榮地產（6158）(收報0.33元，跌2.94)及雲音樂（9899）(收報90元，跌2.54%)三家公司股份。
ESR（1821）獲日本JCR發AA-評級，在日管理資產達320億美元。收報13.5元，跌2.6%。
亨得利（3389）料去年轉蝕至少8000萬人幣。收報0.143元，跌7.14%。
大同機械（0118）料去年綜合溢利至少跌76%。收報0.37元，升12.12%。
碧桂園（2007）2月銷售額按月增12%。收報2.54元，跌3.79%。
合景泰富（1813）2月銷售額按月增21%。收報1.74元，跌2.25%。
美高梅中國（1928）據報2月尾已劃設國際客博彩專場。收報28.15元，升2.36%。
破頂股包括，電視廣播（0511）創52周高，見8元，收報6.41元，升9.57%；禪遊科技（2660）創上市新高，見3.79元，收報3.7元，升0.82%；中國投資開發（2909）創上市新高，見0.68元，收報0.68元，升11.48%；滿貫集團（3390）創上市新高，見6.22元，收報6.19元，升5.27%；特海國際（9658）創上市新高，見23.4元，收報23.05元，升6.96%；名創優品（9896）創上市新高，見38.7元，收報38.25元，升4.22%；金源米業（0677）創52周高，見1.62元，收報1.56元，升20.93%。
11隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國金融投資管理（0605）低見0.85元，收報0.95元，無升跌；綠色能源科技集團（0979）低見0.1元，收報0.199元，跌7.44%；中國智慧能源（1004）低見0.029元，收報0.035元，跌2.78%；世紀聯合控股（1959）低見0.25元，收報0.27元，跌8.47%；百心安（2185）低見5.35元，收報5.58元，升0.54%；雙財莊（2321）低見0.39元，收報0.4元，跌2.44%；子不語（2420）低見3.83元，收報4.52元，跌0.44%；澳亞集團（2425）低見3.75元，收報3.89元，升1.83%；花房集團（3611）低見2.14元，收報2.19元，跌2.23%；新娛科控股（6933）低見0.51元，收報0.58元，跌1.69%。
28隻股份創52周低，其中十隻包括，裕承科金（0279）低見0.101元，收報0.105元，跌0.94%；渝太地產（0075）低見0.55元，收報0.55元，無升跌；中國新經濟投資（0080）低見0.16元，收報0.16元，無升跌；博富臨置業（0225）低見8.8元，收報8.8元，無升跌；力寶（0226）低見2.4元，收報2.4元，無升跌；中能控股（0228）低見0.108元，收報0.108元，跌6.09%；先施（0244）低見0.231元，收報0.244元，升2.09%；復興亞洲（0274）低見0.178元，收報0.199元，跌14.96%；太興置業（0277）低見3.828元，收報3.828元，無升跌；中國國家文化產業（0745）低見0.056元，收報0.06元，跌3.23%。
異動股
上升異動股，包括，濠亮環球（8118）收報0.53元，升47.22%；博耳電力（1685）創52周高，見0.495元，收報0.36元，升41.18%；十方控股（1831）收報0.55元，升34.15%；順泰控股（1335）收報0.123元，升23%；星光文化（1159）收報0.355元，升22.41%；金石投資集團（0901）收報0.028元，升21.74%；新焦點（0360）收報0.063元，升21.15%；金源米業（0677）創52周高，見1.62元，收報1.56元，升20.93%；中國派對文化（1532）收報0.219元，升20.33%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.031元，升19.23%；香港資源控股（2882）創52周高，見0.42元，收報0.385元，升18.46%。
下跌異動股，包括，朗華國際集團（8026）創52周高，見0.43元，收報0.295元，跌26.25%；智昇集團控股（8370）收報0.06元，跌24.05%；連成科技集團（8635）收報0.174元，跌19.07%；國茂控股（8428）收報0.315元，跌17.11%；中華國際（1064）收報0.092元，跌16.36%；龍皇集團（8493）收報0.041元，跌16.33%；大豐港（8310）收報0.089元，跌16.04%；昊天國際建投（1341）見52周低0.205元，收報0.209元，跌15.73%；復興亞洲（0274）見52周低0.178元，收報0.199元，跌14.96%；慧聰集團（2280）收報0.395元，跌14.13%。
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