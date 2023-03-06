moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

匯豐：中國經濟增長目標5%略低預期 或留空間達標

昨日國務院工作報告，將今年經濟增長目標定為約5%，匯豐環球研究大中華區首席經濟師劉晶發表報告，表示目標略低於該行「5%以上」的預期，認為較保守的目標，代表當局為今年經濟增長達標留有更多空間，同時反映經濟復蘇存在不確定性。政府政策支持，例如預算赤字和地方專項債券配額，略較預期中溫和。因應外貿需求放緩，政府期望由內需，特別是消費鞏固復蘇，關鍵在於回復企業和消費者信心，該行認為政府會推出更強的支持經濟政策。

匯豐基於内地經濟復甦速度較預期快，在2月中上調内地全年經濟預測至5.6%。劉晶表示，受外圍環境影響，出口面臨的壓力將維持一段時間。然而，今年内地仍然以穩增長為重點，預期會較去年出台更多支持政策，並着眼於推動當地消費復甦、產業升級、吸引外商直接投資，以及緩解住房和地方政府債務的金融風險等。

貨幣政策方面，匯豐預期會保持寬鬆，報告重複去年表述，即提供針對性支持同時保持審慎，廣義貨幣（M2）和信貸增長應與名義GDP增長總體保持一致。由於內地通脹壓力仍然溫和，央行有空間繼續提供支持，預計會以增加流動性，例如下半年降低存款準備金率0.5個百分點，以及推出針對性的信貸支持，例如推出再融資配額的方式出現。 

匯豐又指，報告沒有提及宏觀槓桿率，這可能表明政府會繼續靈活地向實體經濟，包括房地產行業，提供信貸以穩定行業。該行預計今年的社會融資規模增速可保持在雙位數左右，以幫助在復蘇中推動持續的投資支出。此外，政府將今年財政赤字率擬為3%，並將繼續發行地方政府專項債券，以及採取量化寬鬆的貨幣政策。

 

其他報道

仲量聯行：亞太區投資者稱定價及利率不明朗影響地產投資

ESR擬分拆江蘇倉儲業務上市

幣安據報發展美國業務時 已計劃逃避監管

積金評級：2月強積金蝕4.37% 人均賬戶結餘減9400元

特斯拉美國部分車款減價 最多減9%

滬深三大指數全日個別發展 滬指跌0.19%

Mapxus偕NOIZChain建構遊戲化金融元宇宙 行商場可賺代幣

廣告客戶協會辦首屆ESG 廣告比賽

OneDrgree：去年火險保費收入按年升1.61倍

【有片：埋身擊】留意道指期貨阻力位 反彈過後或向下

半日沽空金額104億 盈富沽空金額最多

恒指半日升8點 科指跌0.9% 250天線失而復得 TVB再升25%