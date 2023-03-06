昨日國務院工作報告，將今年經濟增長目標定為約5%，匯豐環球研究大中華區首席經濟師劉晶發表報告，表示目標略低於該行「5%以上」的預期，認為較保守的目標，代表當局為今年經濟增長達標留有更多空間，同時反映經濟復蘇存在不確定性。政府政策支持，例如預算赤字和地方專項債券配額，略較預期中溫和。因應外貿需求放緩，政府期望由內需，特別是消費鞏固復蘇，關鍵在於回復企業和消費者信心，該行認為政府會推出更強的支持經濟政策。
匯豐基於内地經濟復甦速度較預期快，在2月中上調内地全年經濟預測至5.6%。劉晶表示，受外圍環境影響，出口面臨的壓力將維持一段時間。然而，今年内地仍然以穩增長為重點，預期會較去年出台更多支持政策，並着眼於推動當地消費復甦、產業升級、吸引外商直接投資，以及緩解住房和地方政府債務的金融風險等。
貨幣政策方面，匯豐預期會保持寬鬆，報告重複去年表述，即提供針對性支持同時保持審慎，廣義貨幣（M2）和信貸增長應與名義GDP增長總體保持一致。由於內地通脹壓力仍然溫和，央行有空間繼續提供支持，預計會以增加流動性，例如下半年降低存款準備金率0.5個百分點，以及推出針對性的信貸支持，例如推出再融資配額的方式出現。
匯豐又指，報告沒有提及宏觀槓桿率，這可能表明政府會繼續靈活地向實體經濟，包括房地產行業，提供信貸以穩定行業。該行預計今年的社會融資規模增速可保持在雙位數左右，以幫助在復蘇中推動持續的投資支出。此外，政府將今年財政赤字率擬為3%，並將繼續發行地方政府專項債券，以及採取量化寬鬆的貨幣政策。
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