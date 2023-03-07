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港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升3日 續見近7周高

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升3.16點子至3.09744%，是1月18日後最高，當日報3.1778%。對上一次連升3日是2月27日，當日拆息報2.96708%。

港元現報7.8498元貶值3點子，曾貶值最多3點子，報7.8498元，亦曾升值最多3點子，報7.8492元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升5.29點子至2.01274%；1星期HIBOR跌2.29點子至2.3678%；2星期HIBOR跌3.08點子至2.57208%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.14點子至3.82369%；6個月期HIBOR升0.14點子至4.21024%；12個月期HIBOR跌0.36點子至4.78946%。

美元指數現報104.226貶值0.124點或0.12%。

美元1個月期LIBOR報4.70914%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.6117%，連續3日收窄，利差是2023年1月26日後最高，當日差距為-1.6038%

對上一次連續3日收窄，是2023年2月27日，當日利差報-1.6949%。

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