港元現報7.8499元貶值1點子，曾貶值最多2點子，報7.85元，亦曾升值最多2點子，報7.8496元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.62點子至2.02893%；1星期HIBOR跌1.32點子至2.35464%；2星期HIBOR升6.7點子至2.63905%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.15點子至3.86518%；6個月期HIBOR升3.37點子至4.24393%；12個月期HIBOR升3.2點子至4.82149%。

美元指數現報105.782升值0.167點或0.16%。

美元1個月期LIBOR報4.71129%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4641%，連續4日收窄，利差是2023年1月18日後最高，當日差距為-1.3079%

對上一次連續4日收窄，是2023年2月28日，當日利差報-1.6378%。

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