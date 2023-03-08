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TVB市值反超HKTV HKTVLive 4月中旬試播

內媒第一財經報道，周二晚TVB淘寶首次直播帶貨，6小時銷售額2350萬元人民幣，消息帶動電視廣播（0511）(TVB)曾升最多98.34%，即使目前升幅收窄至54%，但仍以49.4億元市值，超過一度被市場作為比較對象的香港科技探索（1137）目前的47.3億元。

香港科技探索公布，旗下HKTVmall加強發展直播購物頻道「HKTVLive」的直播系統功能，將於今年4月中旬試播，首階段支援70條直播頻道，預計於5月正式推出，並逐步擴展至100條頻道，全力支援線上及實體零售商戶於HKTVmall手機應用程式製作直播節目。不論大中小型企業，都可享極低佣金只需3%，透過製作直播節目，隨意把實體店的營業時間拓展至每星期 7 日，每日24小時，以即時與觀眾之間的互動，直接接觸逾150萬潛在客戶，繼續以科技推動零售業的數碼化發展，開拓無限商機。

電視廣播（0511）曾升最多98.34%，是創上市以來最大升幅。今曾高見14.36元，是2019年5月23日14.42元後最高。現報11.28元，升55.8%。連升6日，暫累計升7.57元，對上一次連升6日是1月5日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2022年11月4日。

香港科技探索（1137）曾跌最多4.13%，是3月6日後最大跌幅，當日跌幅為4.42%。低見5.11元，是2月28日5.03元後最低。連跌4日，暫累計跌0.66元，對上一次連跌4日是2月15日；連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2月15日。

 

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