社交平台小紅書發布第11期企業通訊，首席運營官柯南表示，「搜索」成為了小紅書用戶最頻繁的使用行為之一，有六成的日活躍用戶每日都會在小紅書主動搜索，日均搜索查詢量接近3億。柯南亦表示，小紅書最新升級的商業產品種草值TrueInterest，能準確剖析消費者的動向和喜好，為商戶品牌提供消費者洞察。