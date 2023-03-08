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小紅書：六成日活躍用戶每日主動搜索

社交平台小紅書發布第11期企業通訊，首席運營官柯南表示，「搜索」成為了小紅書用戶最頻繁的使用行為之一，有六成的日活躍用戶每日都會在小紅書主動搜索，日均搜索查詢量接近3億。柯南亦表示，小紅書最新升級的商業產品種草值TrueInterest，能準確剖析消費者的動向和喜好，為商戶品牌提供消費者洞察。

小紅書又指，港府近月發表了虛擬資產發展政策宣言，展示其開放態度。早在2021年，小紅書已經開始部署虛擬資產業務，並推出了數字藝術平台R-SPACE，供創作者發佈作品，並讓用戶在平台上交易及展示數字藏品。小紅書表示，今年2月，小紅書與復古美式漫畫風NFT項目「湯姆貓」（Degen Toonz）達成戰略合作，持有該NFT的用戶將可在R-SPACE平台上使用神似湯姆貓畫風的NFT作為頭像。

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