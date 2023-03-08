Workday表示，Paul長駐新加坡，負責領導亞太及日本區的銷售工作，帶領Workday繼續加快在區內主要市場的業務增長。Workday在總部亞太及日本區擁有逾800名客戶。

公司續稱，Paul在企業科技領域擁有逾20年經驗，為Workday注入有關業務發展、銷售分析、地區銷售營運、合作夥伴生態系統及價值工程方面的豐富知識和經驗。他於2020年加入Workday，領導亞太和日本區的營運，是次任命前為國際營運副總監。

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