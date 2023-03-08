HKTVmall母公司香港科技探索（01137）宣布，旗下HKTVmall加強發展直播購物頻道「HKTVLive」的直播系統功能，將於今年4月中旬試播。香港科技探索午後一度急漲，最高見7.65元，漲43.53%，現報6.87元，升28.89%，市值約67億元。
香港科技探索指，首階段支援70條直播頻道，預計於5月正式推出，並逐步擴展至100條頻道，全力支援線上及實體零售商戶於HKTVmall手機應用程式製作直播節目。
電視廣播（TVB）附屬公司上海翡翠東方傳播（TVBC）於3月7日在淘寶直播間通過「TVB識貨」帳號首度直播，6小時直播節目帶來2350萬元人民幣的銷售額。電視廣播連日來股價被炒高，今日最高見14.36元，升98.34%，最新報13.24元，升82.87%，市值56億元。
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