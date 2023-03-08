moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

加息憂慮港股見一個月最大跌幅 恒指跌483點 科指跌3.2% 北水流入見近兩周最多

鮑威爾放鷹拖累隔晚美股表現，美債息倒掛亦創紀錄最闊，港股亞股今早普遍低開後跌幅擴大，恒指曾穿二萬關。股匯美期午後有支持，美匯、美債息升幅輕微放緩、人民幣亦稍為升值，美期微升，大市跌幅收窄，收市守住二萬關，恒指於250天線、科指於100天線前有支持，但同樣受制於10天線。商品市場則向下，油價由升轉跌，LME鋁及銅價午後分別跌幅擴大至逾1.3%及1.7%。市場關注將於美國周四公布的首次申領失業數字，及周五公布的美國非農就業數據。大市成交金額減少，不過北水流入大增至近兩周最多。TVB股價炒起，炒風擴至多隻股份，邵氏兄弟控股（0953）更大升318%，以全日高位收市。

恒指今早低開277點，高位跌264點，午後跌幅擴大至跌565點，高低波幅300點。

恒指收市跌483點或2.35%，報20051點，大市成交金額1174億元，較上日減少8.01%，是3月6日1090.84億元成交後最少；國指跌185點或2.68%，報6727點。恒生科技指數收報3989點，跌3.23%。

藍籌股成交金額537.05億元，佔大市成交45.74%；科指成份股成交金額297.01億元，佔大市成交25.29%；國指成份股成交金額460.76億元，佔大市成交39.24%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。農夫山泉（9633）、聯通（0762）、九龍倉置業（1997）貢獻恒指較多。

藍籌3隻升，73隻下跌，0隻無升跌。聯通（0762）升3.48%，收報6.24元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌7.17%，收報14.24元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報27元，跌0.92%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報16.76元，跌10.85%。

恒指受制於10天線(20289.65點)，曾下試250天線(19904.14點)。科指受制於10天線(4088.7點)，曾下試100天線(3950.98點)。

北水南下合計淨流入75.55億元，終止單日流出，淨流入金額是2月24日82.34億元後最多。。南水北上合計淨流出10.14億元人民幣，較上日增加440.09%，連續第2日流出，累計流出12.02億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.75%，是1月30日後最大跌幅，當日跌幅為3.07%。今曾低見19969.47點，是3月1日19849.97點後最低。今日收市報20051.25點，是2月28日後收市新低，當日報19785.94點。連跌2日，累計跌551.94點，對上一次連跌2日是2月22日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月22日。

科指曾跌最多4.09%，是2月10日後最大跌幅，當日跌幅為4.78%。今曾低見3954.04點，是3月1日3939.23點後最低。今日收市報3989.28點，是2月28日後收市新低，當日報3925.06點。連跌3日，累計跌222.03點，對上一次連跌3日是2月28日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2022年11月22日。

國指曾跌最多3.12%，是2月6日後最大跌幅，當日跌幅為3.31%。低見6696.52點，是3月1日6594.88點後最低。今日收市報6727.18點，是2月28日後收市新低，當日報6581.47點。連跌3日，累計跌212.44點，對上一次連跌3日是2月28日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月22日。

午後消息股表現

香港科技探索（1137）推「HKTVLive」對撼「TVB識貨」 曾飈44%市值再超TVB。香港科技探索曾升最多43.53%，是2016年12月9日後最大升幅，當日升幅為54.47%。今曾高見7.65元，是2022年3月21日7.7元後最高。今日收市報6.8元，是2022年6月8日後收市新高，當日報6.81元。現報6.8元，升27.58%

國泰（0293）旗下公司下半年賺22.6億 虧蝕受國航拖累。國泰去年虧損擴大至65億 不派息 收入遜預期。收報7.82元，跌0.26%。

電視廣播（0511）：淘寶直播「TVB識貨」 6小時銷售額2350萬元。電視廣播曾升最多98.34%，是創上市以來最大升幅。今曾高見14.36元，是2019年5月23日14.42元後最高。收市報13.4元，是2019年9月20日後收市新高，當日報13.7元。連升6日，累計升9.69元，對上一次連升6日是1月5日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2022年11月4日。

多隻股份亦跟炒上。邵氏兄弟控股（0953）曾升最多318.03%，是創上市以來最大升幅。高見0.51元，是2018年6月1日0.51元後最高。今日收市報0.51元，是2018年6月1日後收市新高，當日報0.51元。收報0.51元，升318.03%。連升2日，累計升0.391元，對上一次連升2日是2月24日。

英皇文化產業（0491）曾升最多127.27%，是2014年10月31日後最大升幅，當日升幅為128.95%。高見0.1元，是2021年4月28日0.106元後最高。今日收市報0.085元，是2021年6月28日後收市新高，當日報0.086元。收報0.085元，升93.18%。

有線（1097）收報0.062元，升19.23%；鳳凰衞視（2008）收報0.385元，升11.59%；世界華文媒體（0685）收報0.27元，升8%；星島（1105）收報0.43元，升1.18%。東方（0018）收報0.6元，跌1.64%。

今早及隔晚消息股表現

港交所（0388）：LME和LME Clear被索賠逾1,000萬英鎊。收報327.8元，跌2.85%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，聯通（0762）收報6.24元，升3.48%。法拉帝（9638）收報23.05元，升0.22%。澳博（0880）收報3.91元，跌1.76%。統一企業中國（0220）收報7.04元，跌0.56%。越秀服務（6626）收報4.64元，跌1.49%。

呷哺呷哺（0520）料去年全年虧損逾3.2億元人民幣。收報7.85元，跌6.55%。

永利澳門（1128）發6億美元可換股債，若換股大股東持股或被攤薄至近66%。收報7.54元，跌0.66%。

明源雲（0909）發盈警，料去年虧損逾11億人幣，擴大約2.4倍。收報5.29元，跌7.52%。

五礦資源（1208）股東應佔溢利按年跌逾74%至1.72億美元。收報2.23元，跌6.69%。

九置（1997）：香港商業經營環境較以往差但始終可愛。九置吳天海：零售業仍需時全面復蘇，「揀租客」影響出租率水平。收報44.4元，升0.34%。

香港電訊（6823）﹕通關後Tap & Go，銀聯虛擬卡交易金額、筆數倍升。收報10.48元，升0.58%。

澳門博企須3月底前提交投資計劃，花旗：首五天日均賭收3.6億高過2月底。新濠國際發展（0200）收報9.34元，跌3.91%。美高梅中國（2282）收報9.12元，跌1.19%。澳博（0880）收報3.91元，跌1.76%。永利澳門（1128）收報7.54元，跌0.66%。銀河娛樂（0027）收報52.45元，跌2.78%。金沙中國（1928）收報27.3元，跌2.33%。

住建部︰對樓市企穩充滿信心，房企合理性融資已改善。中海外（0688）收報20.05元，跌2.91%。龍湖（0960）收報22.85元，跌4.59%。華潤置地（1109）收報36.5元，跌3.57%。碧桂園（2007）收報2.31元，跌5.33%。

破頂股表現

破頂股包括，友聯租賃（1563）創上市新高，見18.74元，收報18.58元，升0.98%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見4.74元，收報4.72元，升3.28%；曠逸國際（2912）創上市新高，見0.165元，收報0.157元，升1.29%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8306.55元，收報8306.5元，升0.09%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1056.9元，收報1056.05元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1057.25元，收報1057.25元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見521.1元，收報521.1元，升0.04%；北京控股（0392）創52周高，見29.8元，收報29.45元，升2.79%；華潤醫療（1515）創52周高，見7.97元，收報7.82元，升2.89%；中國智能交通（1900）創52周高，見0.19元，收報0.163元，跌4.12%；電視廣播（0511）創52周高，見14.36元，收報13.4元，升85.08%；華置（0127）創52周高，見3.45元，收報3.1元，升23.02%；維太創科（6133）創52周高，見0.265元，收報0.265元，無升跌；英皇文化產業（0491）創52周高，見0.1元，收報0.085元，升93.18%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.17元，無升跌；綠景中國地產（0095）創52周高，見1.83元，收報1.78元，無升跌。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，專業旅運（1235）低見0.151元，收報0.175元，升12.9%；聖馬丁國際（0482）低見0.144元，收報0.144元，跌0.69%；中國金融投資管理（0605）低見0.75元，收報0.75元，跌11.76%；建發新勝（0731）低見0.202元，收報0.202元，跌17.21%；中國智慧能源（1004）低見0.024元，收報0.025元，跌24.24%；諾發集團（1360）低見0.075元，收報0.08元，跌23.81%；美捷滙控股（1389）低見0.026元，收報0.028元，無升跌；中國天保集團（1427）低見0.22元，收報0.224元，跌7.82%；親親食品（1583）低見1.32元，收報1.48元，跌1.33%；冠均國際控股（1629）低見0.201元，收報0.229元，跌2.55%。

31隻股份創52周低，其中十隻包括，九龍倉集團（0004）低見17.12元，收報17.18元，跌2.61%；裕承科金（0279）低見0.101元，收報0.103元，跌0.96%；渝太地產（0075）低見0.55元，收報0.55元，無升跌；中國新經濟投資（0080）低見0.16元，收報0.16元，跌2.44%；國銳地產（0108）低見0.76元，收報0.8元，跌2.44%；博富臨置業（0225）低見8.8元，收報8.8元，無升跌；力寶（0226）低見2.3元，收報2.3元，無升跌；太興置業（0277）低見3.828元，收報3.828元，無升跌；莊士機構國際（0367）低見0.6元，收報0.66元，升1.54%；數字王國（0547）低見0.24元，收報0.24元，跌3.61%。

異動股

上升異動股，包括，邵氏兄弟控股（0953）創52周高，見0.51元，收報0.51元，升318.03%；英皇文化產業（0491）創52周高，見0.1元，收報0.085元，升93.18%；電視廣播（0511）創52周高，見14.36元，收報13.4元，升85.08%；北亞策略（8080）創52周高，見0.71元，收報0.42元，升52.73%；富譽控股（8269）收報0.174元，升50%；香港科技探索（1137）收報6.8元，升27.58%；華置（0127）創52周高，見3.45元，收報3.1元，升23.02%。

下跌異動股，包括，中國智慧能源（1004）創上市新低，見0.024元，收報0.025元，跌24.24%；諾發集團（1360）創上市新低，見0.075元，收報0.08元，跌23.81%；國際娛樂（1009）收報0.153元，跌23.5%；建發新勝（0731）創上市新低，見0.202元，收報0.202元，跌17.21%；思考樂教育（1769）收報2.23元，跌16.79%；駿東控股（8277）收報0.1元，跌16.67%；王朝酒業（0828）見52周低0.203元，收報0.21元，跌16%；中達集團控股（0139）收報0.06元，跌14.29%；北青傳媒（1000）收報0.55元，跌14.06%；古兜控股（8308）收報0.202元，跌14.04%。

 

其他報道

永明：今年擬增聘500代理 集中拓內地客業務

渣打禤惠儀：女性高管不斷增加 去年比例達43%

香港科技探索推「HKTVLive」對撼「TVB識貨」 曾飈44%市值再超TVB

滬深三大指數低收 滬指連跌3日

國泰旗下公司下半年賺22.6億 虧蝕受國航拖累

法巴擬將大部分員工遷出IFC二期

Workday任命Paul Henaghan為新亞太暨日本區總裁

小紅書：六成日活躍用戶每日主動搜索

半日沽空金額107億 盈富沽空金額最多

【有片：埋身擊】美息有機會再升 美匯指數或進一步向上

電視廣播：淘寶直播「TVB識貨」 6小時銷售額2350萬元

恒指半日跌520點 曾穿20000關 科指跌3.7% 北水轉流入 TVB、邵氏、英皇文化等炒上