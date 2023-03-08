恒指今早低開277點，高位跌264點，午後跌幅擴大至跌565點，高低波幅300點。

恒指收市跌483點或2.35%，報20051點，大市成交金額1174億元，較上日減少8.01%，是3月6日1090.84億元成交後最少；國指跌185點或2.68%，報6727點。恒生科技指數收報3989點，跌3.23%。

藍籌股成交金額537.05億元，佔大市成交45.74%；科指成份股成交金額297.01億元，佔大市成交25.29%；國指成份股成交金額460.76億元，佔大市成交39.24%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。農夫山泉（9633）、聯通（0762）、九龍倉置業（1997）貢獻恒指較多。

藍籌3隻升，73隻下跌，0隻無升跌。聯通（0762）升3.48%，收報6.24元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌7.17%，收報14.24元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報27元，跌0.92%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報16.76元，跌10.85%。

恒指受制於10天線(20289.65點)，曾下試250天線(19904.14點)。科指受制於10天線(4088.7點)，曾下試100天線(3950.98點)。

北水南下合計淨流入75.55億元，終止單日流出，淨流入金額是2月24日82.34億元後最多。。南水北上合計淨流出10.14億元人民幣，較上日增加440.09%，連續第2日流出，累計流出12.02億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.75%，是1月30日後最大跌幅，當日跌幅為3.07%。今曾低見19969.47點，是3月1日19849.97點後最低。今日收市報20051.25點，是2月28日後收市新低，當日報19785.94點。連跌2日，累計跌551.94點，對上一次連跌2日是2月22日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月22日。

科指曾跌最多4.09%，是2月10日後最大跌幅，當日跌幅為4.78%。今曾低見3954.04點，是3月1日3939.23點後最低。今日收市報3989.28點，是2月28日後收市新低，當日報3925.06點。連跌3日，累計跌222.03點，對上一次連跌3日是2月28日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2022年11月22日。

國指曾跌最多3.12%，是2月6日後最大跌幅，當日跌幅為3.31%。低見6696.52點，是3月1日6594.88點後最低。今日收市報6727.18點，是2月28日後收市新低，當日報6581.47點。連跌3日，累計跌212.44點，對上一次連跌3日是2月28日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月22日。

午後消息股表現

香港科技探索（1137）推「HKTVLive」對撼「TVB識貨」 曾飈44%市值再超TVB。香港科技探索曾升最多43.53%，是2016年12月9日後最大升幅，當日升幅為54.47%。今曾高見7.65元，是2022年3月21日7.7元後最高。今日收市報6.8元，是2022年6月8日後收市新高，當日報6.81元。現報6.8元，升27.58%

國泰（0293）旗下公司下半年賺22.6億 虧蝕受國航拖累。國泰去年虧損擴大至65億 不派息 收入遜預期。收報7.82元，跌0.26%。

電視廣播（0511）：淘寶直播「TVB識貨」 6小時銷售額2350萬元。電視廣播曾升最多98.34%，是創上市以來最大升幅。今曾高見14.36元，是2019年5月23日14.42元後最高。收市報13.4元，是2019年9月20日後收市新高，當日報13.7元。連升6日，累計升9.69元，對上一次連升6日是1月5日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2022年11月4日。

多隻股份亦跟炒上。邵氏兄弟控股（0953）曾升最多318.03%，是創上市以來最大升幅。高見0.51元，是2018年6月1日0.51元後最高。今日收市報0.51元，是2018年6月1日後收市新高，當日報0.51元。收報0.51元，升318.03%。連升2日，累計升0.391元，對上一次連升2日是2月24日。

英皇文化產業（0491）曾升最多127.27%，是2014年10月31日後最大升幅，當日升幅為128.95%。高見0.1元，是2021年4月28日0.106元後最高。今日收市報0.085元，是2021年6月28日後收市新高，當日報0.086元。收報0.085元，升93.18%。

有線（1097）收報0.062元，升19.23%；鳳凰衞視（2008）收報0.385元，升11.59%；世界華文媒體（0685）收報0.27元，升8%；星島（1105）收報0.43元，升1.18%。東方（0018）收報0.6元，跌1.64%。

今早及隔晚消息股表現

港交所（0388）：LME和LME Clear被索賠逾1,000萬英鎊。收報327.8元，跌2.85%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，聯通（0762）收報6.24元，升3.48%。法拉帝（9638）收報23.05元，升0.22%。澳博（0880）收報3.91元，跌1.76%。統一企業中國（0220）收報7.04元，跌0.56%。越秀服務（6626）收報4.64元，跌1.49%。

呷哺呷哺（0520）料去年全年虧損逾3.2億元人民幣。收報7.85元，跌6.55%。

永利澳門（1128）發6億美元可換股債，若換股大股東持股或被攤薄至近66%。收報7.54元，跌0.66%。

明源雲（0909）發盈警，料去年虧損逾11億人幣，擴大約2.4倍。收報5.29元，跌7.52%。

五礦資源（1208）股東應佔溢利按年跌逾74%至1.72億美元。收報2.23元，跌6.69%。

九置（1997）：香港商業經營環境較以往差但始終可愛。九置吳天海：零售業仍需時全面復蘇，「揀租客」影響出租率水平。收報44.4元，升0.34%。

香港電訊（6823）﹕通關後Tap & Go，銀聯虛擬卡交易金額、筆數倍升。收報10.48元，升0.58%。

澳門博企須3月底前提交投資計劃，花旗：首五天日均賭收3.6億高過2月底。新濠國際發展（0200）收報9.34元，跌3.91%。美高梅中國（2282）收報9.12元，跌1.19%。澳博（0880）收報3.91元，跌1.76%。永利澳門（1128）收報7.54元，跌0.66%。銀河娛樂（0027）收報52.45元，跌2.78%。金沙中國（1928）收報27.3元，跌2.33%。

住建部︰對樓市企穩充滿信心，房企合理性融資已改善。中海外（0688）收報20.05元，跌2.91%。龍湖（0960）收報22.85元，跌4.59%。華潤置地（1109）收報36.5元，跌3.57%。碧桂園（2007）收報2.31元，跌5.33%。

破頂股表現

破頂股包括，友聯租賃（1563）創上市新高，見18.74元，收報18.58元，升0.98%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見4.74元，收報4.72元，升3.28%；曠逸國際（2912）創上市新高，見0.165元，收報0.157元，升1.29%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8306.55元，收報8306.5元，升0.09%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1056.9元，收報1056.05元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1057.25元，收報1057.25元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見521.1元，收報521.1元，升0.04%；北京控股（0392）創52周高，見29.8元，收報29.45元，升2.79%；華潤醫療（1515）創52周高，見7.97元，收報7.82元，升2.89%；中國智能交通（1900）創52周高，見0.19元，收報0.163元，跌4.12%；電視廣播（0511）創52周高，見14.36元，收報13.4元，升85.08%；華置（0127）創52周高，見3.45元，收報3.1元，升23.02%；維太創科（6133）創52周高，見0.265元，收報0.265元，無升跌；英皇文化產業（0491）創52周高，見0.1元，收報0.085元，升93.18%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.17元，無升跌；綠景中國地產（0095）創52周高，見1.83元，收報1.78元，無升跌。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，專業旅運（1235）低見0.151元，收報0.175元，升12.9%；聖馬丁國際（0482）低見0.144元，收報0.144元，跌0.69%；中國金融投資管理（0605）低見0.75元，收報0.75元，跌11.76%；建發新勝（0731）低見0.202元，收報0.202元，跌17.21%；中國智慧能源（1004）低見0.024元，收報0.025元，跌24.24%；諾發集團（1360）低見0.075元，收報0.08元，跌23.81%；美捷滙控股（1389）低見0.026元，收報0.028元，無升跌；中國天保集團（1427）低見0.22元，收報0.224元，跌7.82%；親親食品（1583）低見1.32元，收報1.48元，跌1.33%；冠均國際控股（1629）低見0.201元，收報0.229元，跌2.55%。

31隻股份創52周低，其中十隻包括，九龍倉集團（0004）低見17.12元，收報17.18元，跌2.61%；裕承科金（0279）低見0.101元，收報0.103元，跌0.96%；渝太地產（0075）低見0.55元，收報0.55元，無升跌；中國新經濟投資（0080）低見0.16元，收報0.16元，跌2.44%；國銳地產（0108）低見0.76元，收報0.8元，跌2.44%；博富臨置業（0225）低見8.8元，收報8.8元，無升跌；力寶（0226）低見2.3元，收報2.3元，無升跌；太興置業（0277）低見3.828元，收報3.828元，無升跌；莊士機構國際（0367）低見0.6元，收報0.66元，升1.54%；數字王國（0547）低見0.24元，收報0.24元，跌3.61%。

異動股

上升異動股，包括，邵氏兄弟控股（0953）創52周高，見0.51元，收報0.51元，升318.03%；英皇文化產業（0491）創52周高，見0.1元，收報0.085元，升93.18%；電視廣播（0511）創52周高，見14.36元，收報13.4元，升85.08%；北亞策略（8080）創52周高，見0.71元，收報0.42元，升52.73%；富譽控股（8269）收報0.174元，升50%；香港科技探索（1137）收報6.8元，升27.58%；華置（0127）創52周高，見3.45元，收報3.1元，升23.02%。

下跌異動股，包括，中國智慧能源（1004）創上市新低，見0.024元，收報0.025元，跌24.24%；諾發集團（1360）創上市新低，見0.075元，收報0.08元，跌23.81%；國際娛樂（1009）收報0.153元，跌23.5%；建發新勝（0731）創上市新低，見0.202元，收報0.202元，跌17.21%；思考樂教育（1769）收報2.23元，跌16.79%；駿東控股（8277）收報0.1元，跌16.67%；王朝酒業（0828）見52周低0.203元，收報0.21元，跌16%；中達集團控股（0139）收報0.06元，跌14.29%；北青傳媒（1000）收報0.55元，跌14.06%；古兜控股（8308）收報0.202元，跌14.04%。

其他報道

永明：今年擬增聘500代理 集中拓內地客業務

渣打禤惠儀：女性高管不斷增加 去年比例達43%

香港科技探索推「HKTVLive」對撼「TVB識貨」 曾飈44%市值再超TVB

滬深三大指數低收 滬指連跌3日

國泰旗下公司下半年賺22.6億 虧蝕受國航拖累

法巴擬將大部分員工遷出IFC二期

Workday任命Paul Henaghan為新亞太暨日本區總裁

小紅書：六成日活躍用戶每日主動搜索

半日沽空金額107億 盈富沽空金額最多

【有片：埋身擊】美息有機會再升 美匯指數或進一步向上

電視廣播：淘寶直播「TVB識貨」 6小時銷售額2350萬元

恒指半日跌520點 曾穿20000關 科指跌3.7% 北水轉流入 TVB、邵氏、英皇文化等炒上