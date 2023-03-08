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澳博去年度虧損擴大至77.98億   何超鳳：1月訪客及消費錄增長

澳門博彩（0880）公布截至去年12月底止全年度業績，期內經營表現續受疫情影響，股東應佔虧損按年大增88.2%至77.98億元，LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）為30.95億元，按年增加95.8%，一如去年同期一樣，不派末期息。

集團指，期內博彩淨收益按年減少36.6%至60.92億元；酒店、餐飲、零售、租賃等非博彩收入則按年增長5.2%，達到6.23億元。旗下經營博彩業務的澳娛綜合去年在澳門的市場佔有率達15.8%，在全澳的中場及貴賓博彩市佔率分別為19.8%及4.9%。

按照項目計，上葡京的博彩毛收益全年為3.46億元，相對2021年度5個月的2億元；非博彩收益為3.41億元，相較2021年度5個月的1.7億元，有明顯增加；LBITDA則達9.69億元，按年擴大1.19倍。新葡京的LBITDA為7.58億元，按年擴大45.2%。包括葡京、回力海立方的自行推廣娛樂場之LBITDA為4.74億元，按年減少3.5%。餘下9間衛星場則由盈轉虧，LBITDA達6.35億元。自行推廣娛樂場及衛星場的虧損，則與需要進行優化並涉及減值有關。

另業務劃分，中場博彩毛收益按年減少34.5%，只有55.53億元；貴賓博彩毛收益按年大減64.2%至4.86億元；角子機毛收益為4.16億元，按年減少22.5%。集團亦首次披露，澳娛綜合將於2023年至2025 年期間，向澳門政府支付年度使用費約6700萬元。有手持現金達68.56億元，按年增加1.14倍。資產負債比率為53.2%，按年增加11.9個百分點。集團同時指，母公司澳娛已向澳博提供20億元貸款，用於附屬公司澳娛綜合增加資本所需。

澳博主席及澳娛綜合常務董事何超鳳表示，踏入1月受惠於防疫措施取消及龐大需求釋放，澳娛綜合在訪客人次和消費均錄得令人鼓舞的增長，尤其是在農曆新年期間。她說，上葡京將於今年推出更多全新設施，配合公司旗下其他物業的協同效應及整體宣傳推廣，預期有助提升投資組合的收入和盈利。澳博今日收市報3.91元，跌1.76%。

 

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