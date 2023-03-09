另外，調查也發現受訪者認為他人較自己更容易受騙，他們普遍認為自己對詐騙訊息有足夠的警覺，而相比之下九成受訪者傾向擔心朋友或家人不慎遇到潛在詐騙情況，包括收到要求驗證帳戶的電子郵件或短訊、銀行帳戶透支查問，及網上購物網站有關贏得禮品卡或產品的通知。

Vsia調查亦發現，超過八成受訪者僅以犯罪份子能輕易偽造的細節來辨別資訊真偽，其中將注意力投放於公司名稱與標誌的人佔超過四成。不過消費者其實應透過檢查賬戶號碼，或查證他們與公司的連繫這些難以偽裝的細節來識辨詐騙，保護自己免受詐騙傷害。另外，只有六成受訪者會確認資訊是否來自可靠的電子郵件地址， 而不到一半消費者會檢查電子郵件是否有錯字。

根據香港警務處公佈的數字，2022 年上半年的詐騙案按年上升42%至1.2萬宗，涉及的損失金額約21億港元。購物騙案、求職騙案、投資騙案及電話騙案佔騙案總數六成以上。

Visa香港及澳門區風險主管麥佰風表示，在數碼優先的時代，理解詐騙語言陷阱變得越來越重要。騙徒的詐騙語言及手法越來越層出不窮，任何人都有可能遭受其害。了解詐騙語言的特性有助預防全球罪案發生，而教育消費者識別詐騙語言也是保護消費者的重要一環。Visa表示，去年度該行從1.22億宗交易中，成功阻止56.5億港元的企圖欺詐交易。

Visa提示消費者，在點擊任何連結前，可多花幾秒鐘識別詐騙份子的語言陷阱。幾個簡單有效的方式包括，保護個人資訊、勿點擊不明連結、開啟透過短訊或電子郵件傳送的即時交易通知、查證資訊真偽時只撥打公司網站或信用卡和簽帳卡背面提供的電話號碼、及切勿隨意撥打電子郵件或短訊中提供的不明號碼。

其他報道

艾德韋宣：最快第三季推品牌自營直播間業務

滬指連跌4個交易日 創板指三連跌

領展供股權首日買賣高開低走 現報約3.6元

德勤報告：中國未來5年功率半導體複合年均增長率4.5%

搶人才︱英國據報計劃放寬外勞規則 以彌補勞動力缺口

TVB：擬伙其他中國電子商貿平台發展直播帶貨

【有片：埋身擊】紐約期油處於橫行格局 料突破區間後才現單邊走勢

半日沽空金額91億元 盈富沽空金額最多