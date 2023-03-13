美國矽谷銀行（美：SIVB）（SVB）爆煲，為2008年全球金融危機後最大宗銀行倒閉事件。有消息指，SOHO中國（0410）創辦人潘石屹夫婦在美國矽谷銀行有大額存款，受該銀行破產倒閉影響，其幾十億存款無法取出以致血本無歸。
潘石屹隨後對此在微博澄清，「我們從來沒有在矽谷銀行開過戶，從來沒有存過款。謝謝大家的關心。」
由於潘石屹夫婦此前已不在中國，並曾在境外大舉買入資產，同時也在美國進行過大筆捐款，因此外界關注他是否在矽谷銀行有大筆存款。
2022年9月，潘石屹、張欣宣布分別辭任主席及CEO（首席執行官）職務，兩人仍留任執行董事。當時公司公告指出，潘石屹、張欣的辭職，是要「專注於支持藝術和慈善事業」，並確定與董事會沒有任何分歧。
《彭博》曾報道，潘石屹夫婦已將大部分資產轉移到美國紐約，他們在內房收緊控制和疲弱之時，移出了大部分的財產。報道提到，潘石屹夫婦以5步戰略完成走資，更引述哈佛商學院教授Geoffrey Jones讚揚其退出是「異常優雅」(unusually elegant)。
內房寒冬前 SOHO中國創辦人潘石屹夫婦據報「走資」至紐約 外媒揭其五大策略
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