另以散戶買賣佔多的富途證券，在TVB的持倉股份在月內逐步增加，由原先3月1日的237.36萬股，佔比0.54%，連十大持倉經紀十甲也不入，但是到3月11日已進據至第六名，持倉股份高達1115.67萬股，持倉比例提升至2.54%。另翻查大台小股東大聯盟社交網頁，暫時未見有新的活動更新。

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