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TVB股價連跌三日累跌22% 匯豐減倉1300萬股 富途持貨進據六大

電視廣播（TVB）（0511）股價經過上周連續炒高多日，連同今日，股價已連跌3天，今日全日收報10.42元，跌4.75%，成交額達1.86億元，共有1760萬股轉手。在過去三日，該股累計跌22.2%。根據該股最新的中央結算持倉顯示，原先在該股持倉最多的經紀匯豐銀行，持倉佔比由原先3月9日最多的38.44%，降至3月10日及11日的35.39%，減少3.05個百分點，持倉股份減少1333萬股。

另以散戶買賣佔多的富途證券，在TVB的持倉股份在月內逐步增加，由原先3月1日的237.36萬股，佔比0.54%，連十大持倉經紀十甲也不入，但是到3月11日已進據至第六名，持倉股份高達1115.67萬股，持倉比例提升至2.54%。另翻查大台小股東大聯盟社交網頁，暫時未見有新的活動更新。

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