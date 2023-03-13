平安好醫生（1833）公布全年業績，由於銷售及營銷費用減少37.1%，年內虧損按年減少60.3%至6.11億元（人民幣，下同）。資深副總裁兼首席財務官臧珞琦表示，該公司一直改善業務結構，穩步提升毛利率，管理層對業務發展和財務表現充滿信心。
臧珞琦表示，該行將資源集中在管理式醫療、協同性高的業務，而將高投入、低毛利，短期內無法形成競爭壁壘，例如商城，通過調整營運模式，合作外部資源等，降低業務比例。她認為目前該行業務部署已取得初步成效，並提升費用管控。她指目前戰略目標清晰，業務發展和財務表現符合預期，相信不久可給市場滿意答案。
董事會主席、首席執行官方蔚豪則表示，該行會積極探索服務母行中國平安（2318）綜合金融用戶及企業客戶，另外受惠平安客戶群及科技能力，有助長期降本增效。
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