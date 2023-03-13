不過據新租約顯示，今次年期僅為2年4個月19日，較前次租期3年縮短。每月服務費維持在17.76萬元。

華置將就租約期連服務費款項及裝修行政費款項總額估計約為4070萬元，預期將以集團內部資源撥付。

華置指，在訂立現有租賃協議後，集團一直佔用有關物業作為集團總部一部分。由於現有租賃協議將於2023年6月屆滿，且集團擬繼續使用有關物業作為總部一部分，因此集團訂立租賃協議，以確保於現有租賃協議期限屆滿時能夠續租有關物業。

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