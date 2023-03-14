擬轉型做阿聯酋保險公司的泰加（6161）公布，再次委任主要股東吳宇為公司主席兼非執董，吳宇在去年泰加在2022年5月27日才辭任主席及執董職務的控股股東吳宇，去年初泰加遭保監委任德勤為接管人將泰加接管，其後更入稟將泰加清盤。
此外，公司又同時委任凌旭俊為非執行董事及委任何曉斌為獨立非執行董事，全部即時生效。
凌旭俊為壹大通控股（廣東）有限公司執行董事，並曾擔任廣東國葉壹大通控股集團董事長及國葉浩能（深圳）房地產有限公司董事總經理，凌旭俊將獲24萬元年薪的董事袍金﹔何曉斌則曾擔任中國證監會上海證監局期貨監管處處長、上海市計劃委員會物資能源處副處長，亦曾出任國泰君安期貨董事長，國泰君安證券董事會秘書和國泰君安資產管理公司總裁，華鑫證券首席經濟學家及華鑫期貨董事長等，他同樣將獲24萬元年薪的董事袍金。股份將繼續停牌。
此前集團公布，獲吳宇為首的公司批出2.1億元的兩年期循環額度，又獲吳宇以饋贈方式注入阿聯酋保險業務。
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