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雅虎調查：87%香港消費者留意到元宇宙的存在

雅虎公布亞太及香港地區元宇宙世代研究報告，調查發現87%香港消費者均留意到元宇宙的存在，其中75%為千禧世代和Z世代（即元宇宙世代），這兩項統計數字在亞太地區是最高比例。

調查結果顯示，香港逾半受訪者在過去一個月曾玩過Minecraft、The Sandbox《沙盒》、Roblox《機器磚塊》、Fortnite《堡壘之夜》和其他開放世界遊戲，比例高於亞太地區的平均水平。

香港雅虎有限公司亞太區廣告創意工作室高級總監李凱樂表示，雖然元宇宙在疫情期間才變得普及，但研究證明這項技術已非處於萌芽期。此外，75%的香港數字原住民（Digital Natives）期待着元宇宙，意味他們不僅為元宇宙做好準備，且越來越渴望品牌在此領域帶來嶄新的體驗。

是次調查探討來自澳洲、紐西蘭、日本、台灣、香港和新加坡的15,000名受訪者對元宇宙的期待的重要洞察，在去年8月至9月期間，共1000名年齡介乎13至65歲的香港消費者接受調查。

 

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