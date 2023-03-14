livi Business 自今年1月推出，該行中小企策略與客群管理主管林雅雯稱，目前已有600 間中小企線上開設賬戶，當中有54%為活躍客戶。中小企的貸款批核總額 3,500萬元，提取超過7成。中小企平均批核貸款為200至300萬水平。目前主要服務的中小型為零售行業，包括電商等，佔比約3成，其餘較分散。另中小型企業存款已破1000萬元。

livi 市場總監林明星補充，livi 透過與其他合作伙伴評估中小型的信貸狀況，當中包括中銀香港、KPay、順豐香港及 Shopline 等，覆蓋數萬間中小型的數據。未來將會繼續擴大合作伙伴。

livi 商業分期貸款額度最高為800萬元，月平息最低為0.28%，相等於實際年利率6.52%，還款期由6至60個月。林雅雯指，貸款利率是以定息計算，並會因為市況定期檢討。

被問及livi bank 收支平衡目標，行政總裁孫大威表示，冀望於未來兩至三年達至收支平衡，即最快於2024年達到。另早前金管局指虛擬銀行亦可參與跨境理財通，他對此表示歡迎，又指該行在積極考慮中，若參與會加入數字化體驗，首選內地合作行為股東之一的中國銀行（3988）。

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