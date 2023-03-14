瑞信又稱，正採取一項新計劃，以修復其過去兩年報告和控製程序中的「重大缺陷」。之前，因為美國監管機構上周提出了一些問題，瑞信重新對財務報表進行了評估。

2021年和2022年「集團對財務報告程序的內部控制不起作用」，瑞信在年報中稱。「管理層還因此認定，我們的披露控制和程序失效」。該行表示，其發現的重大缺陷，事關未能在財務報表中設計和維持有效的風險評估。

與此同時，會計師事務所普華永道也對瑞信內部控制的有效性發表了否定意見。不過瑞信稱，其2021年和2022年的報表「公允地反映」了其財務狀況。

美國證券交易委員會(SEC)在最後一刻，就瑞信2019年和2020年現金流量表提出問題，使得該行上周推遲發布年報。瑞信稱，相關討論現已結束。其執行長Ulrich Koerner正試圖推行一項複雜的重組，以期讓該行恢復盈利。

瑞信表示，該行在一年前不得不對過去幾年的一些報告作出修訂，就與上述「重大缺陷」有關係。瑞信表示，其為解決這一問題所作的努力，「可能需要我們耗費大量資源來修復這些重大缺陷或弱點」。

2021年，瑞信遭受了與Archegos Capital Management爆倉相關的數十億美元損失。該行隨後發布一份報告，指出導致這場災難的程序缺陷。自那以來，瑞信還徹底改組了最高管理層，並正在實施兩年來的第二次重啟計劃。

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