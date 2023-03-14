澳門金融管理局發稿指，關注到海外監管機構接管個別銀行的行動，以及所引發的連鎖反應。該局強調，澳門銀行現時並沒有與矽谷銀行及Signature Bank有關的風險敞口，接管行動對澳門銀行體系的穩定性不構成影響。
該局續指，現時澳門銀行體系流動性充裕，具足夠韌性應對突發風險。金管局將持續跟進環球金融市場的變化，審慎監察任何對澳門銀行資產質素的潛在影響。
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