澳門金融管理局發稿指，關注到海外監管機構接管個別銀行的行動，以及所引發的連鎖反應。該局強調，澳門銀行現時並沒有與矽谷銀行及Signature Bank有關的風險敞口，接管行動對澳門銀行體系的穩定性不構成影響。