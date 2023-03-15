工業生產恢復加快，企業預期好轉。國統局指，1-2月份，全國規模以上工業增加值按年增長2.4%，比2022年12月份加快1.1個百分點；兩年平均增長4.9%。分三大門類看，採礦業增加值按年增長4.7%，製造業增長2.1%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長2.4%。分經濟類型看，國有控股企業增加值增長2.7%；股份制企業增長4.3%，外商及港澳台商投資企業下降5.2%；私營企業增長2.0%。分產品看，太陽能電池、新能源汽車產量分別增長40.8%、16.3%。從按月看，2月份規模以上工業增加值比上月增長0.12%。 2月份，製造業採購經理指數為52.6%，比上月上升2.5個百分點；企業生產經營活動預期指數為57.5%，上升1.9個百分點。

服務業明顯回升，接觸型聚集型服務業改善。國統局指，1-2月份，全國服務業生產指數按年增長5.5%，2022年12月份為下降0.8%；兩年平均增長4.8%。其中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，金融業生產指數按年分別增長9.3%、7.6%；住宿和餐飲業，交通運輸、倉儲和郵政業，批發和零售業生產指數分別增長11.6%、4.2%、3.0%。 2月份，服務業商務活動指數為55.6%，比上月上升1.6個百分點。其中，道路運輸、航空運輸、郵政、住宿、租賃及商務服務等行業商務活動指數位於60.0%以上高位景氣區間。從市場預期看，服務業業務活動預期指數為64.8%，比上月上升0.5個百分點。

市場銷售由降轉增，基本生活類和升級類消費增長較快。國統局指，1-2月份，社會消費品零售總額77067億元，按年增長3.5%，2022年12月份為下降1.8%；兩年平均增長5.1%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額66796億元，按年增長3.4%；鄉村消費品零售額10271億元，增長4.5%。按消費類型分，商品零售68638億元，增長2.9%；餐飲收入8429億元，增長9.2%。基本生活類商品銷售較快增長，限額以上單位糧油食品類、服裝鞋帽針紡織品類商品零售額分別增長9.0%、5.4%；部分升級類商品銷售加快，限額以上單位金銀珠寶類、化妝品類商品零售額分別增長5.9%、3.8%。全國網上零售額20544億元，增長6.2%。其中，實物商品網上零售額17476億元，增長5.3%，佔社會消費品零售總額的比重為22.7%。從按月看，2月份社會消費品零售總額比上月下降0.02%。

固定資產投資穩定增長，高技術產業投資增長較快。國統局指，1-2月份，全國固定資產投資（不含農戶）53577億元，按年增長5.5%，比2022年全年加快0.4個百分點；兩年平均增長8.8%。分領域看，基礎設施投資按年增長9.0%，製造業投資增長8.1%，房地產開發投資下降5.7%。全國商品房銷售面積15133萬平方米，下降3.6%；商品房銷售額15449億元，下降0.1%。分產業看，第一產業投資增長1.5%，第二產業投資增長10.1%，第三產業投資增長3.8%。民間投資增長0.8%。高技術產業投資增長15.1%，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長16.2%、12.3%。高技術製造業中，醫療儀器設備及儀器儀表製造業、電子及通信設備製造業投資分別增長21.3%、20.5%；高技術服務業中，科技成果轉化服務業、研發設計服務業投資分別增長65.1%、16.9%。社會領域投資增長8.1%，其中衛生、教育投資分別增長18.8%、4.8%。從按月看，2月份固定資產投資（不含農戶）比上月增長0.72%。

貨物進出口略有下降，貿易結構持續優化。國統局指，1-2月份，貨物進出口總額61768億元，按年下降0.8%。其中，出口34936億元，增長0.9%；進口26833億元，下降2.9%。進出口相抵，貿易順差8103億元。一般貿易進出口增長1.2%，佔進出口總額的比重為64.9%，比上年同期提高1.3個百分點。民營企業進出口增長5.3%，佔進出口總額的比重為51.2%，比上年同期提高3.0個百分點。機電產品出口增長0.4%，佔出口總額的比重為58.0%。

就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率基本平穩。國統局指，1-2月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.6%。 2月份，全國城鎮調查失業率為5.6%，比上月上升0.1個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率為5.4%；外來戶籍勞動力調查失業率為5.9%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為6.0%。 16-24歲、25-59歲勞動力調查失業率分別為18.1%、4.8%。 25-59歲勞動力中，初中及以下學歷、高中學歷、大專學歷、本科及以上學歷勞動力調查失業率分別為5.7%、5.2%、4.1%、3.0%。 31個大城市城鎮調查失業率為5.7%。全國企業就業人員周平均工作時間為47.9小時。

居民消費價格溫和上漲，工業生產者價格按年下降。國統局指，1-2月份，全國居民消費價格（CPI）按年上漲1.5%。分類別看，食品菸酒價格按年上漲3.4%，衣著價格上漲0.6%，居住價格下降0.1%，生活用品及服務價格上漲1.5%，交通通信價格上漲1.0%，教育文化娛樂價格上漲1.8%，醫療保健價格上漲0.9%，其他用品及服務價格上漲2.9%。在食品菸酒價格中，鮮菜價格上漲1.3%，糧食價格上漲2.7%，豬肉價格上漲7.9%，鮮果價格上漲10.8%。扣除食品和能源價格後的核心CPI按年上漲0.8%。分月看，1月份全國居民消費價格按年上漲2.1%，按月上漲0.8%；2月份按年上漲1.0%，按月下降0.5%。

國統局指，1-2月份，全國工業生產者出廠價格按年下降1.1%。分月看，1月份按年下降0.8%，按月下降0.4%；2月份按年下降1.4%，按月持平。 1-2月份，工業生產者購進價格按年下降0.2%。

其他報道

內地首兩月工業增加值增2.4% 低過預期 零售增3.5%符預期 固投好過預期

蘋果據報推遲向部分員工發放獎金

倘美國拒接納建議 TikTok擬從字節跳動分拆

英國或取消銀行業獎金上限 匯豐降薪25%

恒指高開275點 科指升2.2%10天線下試100天線 匯控升1.8% TVB跌7%

國泰：今年或轉賺 客運量已恢復50% 年底料增至70% 票價會回落

港股ADR升317點 夜期高水301點 國泰目標今年回歸盈利 長建電能平保等業績

預期聯儲局加息25基點 道指升336點 道指標指創兩個月最大升幅

北水增持工行 減持佳兆業