文中提到，矽谷銀行事件對中國中小銀行的發展、金融系統的穩定具有重要啟示意義。文中認為，中國貨幣政策始終強調穩健，即使刺激經濟也不會「大水漫灌」，而是在總量和結構上下功夫，相比之下，美國的貨幣政策轉向調整過於激烈，矽谷銀行事件也反映了美國監管規則對此類銀行流動性要求的放鬆。

文中提到，中國監管政策的更新、監管機構改革都是圍繞「金融體系穩健」這一邏輯開展，加上金融體系監管的頂層設計進一步完善。從「一行三會」格局，到「一行兩會」，再到成立金融穩定發展委員會，直至近期組建國家金融監督管理總局，填補監管空白，完善機構和風險監管職能，形成了金融風險全面監管的體系。

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