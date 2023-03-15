報道引述消息指，司法部在華盛頓和曼哈頓的調查人員正在調查這家紐約銀行是否採取足夠的措施以發現客戶潛在的洗錢行為，例如查核開戶的人士和監控交易以尋找犯罪跡象。消息亦指，美國證券交易委員會(SEC)也在調查。

該銀行剩餘業務的發言人和控制該公司的聯邦存款保險公司(FDIC)沒有回覆查詢。司法部、曼哈頓美國檢察官辦公室和SEC的代表拒絕置評。

但是SEC的一位發言人提及該銀行董事長Gary Gensler周日的一份聲明，該機構只涉及民事案件。SEC這位官員當時表示，如果發現違反聯邦證券法的行為，將會展開調查並採取執法行動。

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