憧憬SVB倒閉引發的潛在金融問題受控，金融股反彈引領美股隔晚向上，另一方面則使美國債息上升，由3月13日的57.1%加息機率及0.143%隱含加幅度，升至今日目前的78.2%及0.196%，同時推動債息倒掛擴闊，美期於反覆升跌，目前變動不足0.07%。內地公布首兩月零售、固投、工業增加值數據，雖有增長，但經濟回升基礎尚不牢固，A股、港股升幅收窄，港元、離岸人民幣偏弱。

恒指今早高開275點，高位升497點，低位升183點，午後變動不大，維持高低波幅314點。

恒指收市升291點或1.52%，報19539點，大市成交金額1080億元，較上日減少17.45%，是3月9日1029.31億元成交後最少；國指升120點或1.88%，報6559點。恒生科技指數收報3866點，升2%。

藍籌股成交金額503.22億元，佔大市成交46.59%；科指成份股成交金額256.11億元，佔大市成交23.71%；國指成份股成交金額403.49億元，佔大市成交37.36%。

窩輪及牛熊證成交金額減少19.92%，至104.89億元，佔大市成交9.7%。牛熊證成交金額45.45億元，減少30.02%；窩輪成交金額59.43億元，減少9.98%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。友邦（1299）、小米（1810）、新地（0016）拖累大市。

藍籌61隻升，14隻下跌，1隻無升跌。東方海外（0316）升8.76%，收報132.9元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌3.01%，收報5.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報20.15元，升10.35%；跌幅最大的是小米（1810）收報10.92元，跌0.73%。

恒指高於100天線(19337.64點)，受制於250天線(19867.76點)。科指10天線(3988.83點)下試100天線(3981.89點)，指數受制於100天線。

北水南下合計淨流入39.12億元，較上日減少20.03%，連續第6日流入，累計流入186.46億元，對上一次連續6日淨流入是2022年12月30日。南水北上合計淨流入32.86億元人民幣，較上日增加335.41%，連續第3日流入，累計流入68.11億元。

午後消息股表現

阿里（9988）與杭州市監局簽合作協議，曾升4.6%。收報82.05元，升2.56%。

辰罡科技（8131）：執董劉家榮被港府機構調查，公司將內部調查。收報0.052元，跌1.89%。

遠東宏信（3360）去年多賺11.2%至61.3億元人民幣，派末期息0.49港元。收報6.83元，升0.89%。

勝獅貨櫃（0716）去年少賺75%息2仙，上季起間歇關閉乾集裝箱生產設施降成本。收報0.64元，跌4.48%。

保誠（2378）去年虧轉盈賺9.98億美元，末期息13.04美仙。收報108.8元，跌1.18%。

大酒店（0045）去年基本虧損收窄至2.05億元。收報7.91元，跌0.88%。

今早及隔晚消息股表現

傳PAG 加入香港寬頻（1310）收購戰。收報5.94元，升5.88%。

英國或取消銀行業獎金上限，匯豐降薪25%。匯控（0005）收報55.2元，升2.89%。

國泰（0293）：今年或轉賺，客運量已恢復50%，年底料增至70%，票價會回落。收報7.32元，升1.39%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，長建（1038）收報44元，升0.46%。萬國數據（9698）收報15.54元，升3.19%。中國平安（2318）收報52.25元，升3.06%。電能實業（0006）收報43.45元，升0.12%。保誠（2378）收報108.8元，跌1.18%。新秀麗（1910）收報21.25元，升4.94%。大酒店（0045）收報7.91元，跌0.88%。

正榮地產（6158）料3月底前提呈境外債建議，22年度料虧損最多135億。收報0.275元，升11.34%。

摩通：看不到匯控（0005）與矽谷銀行有明顯協同效應。Ken Sir:匯控收購SVB或影響來年純利，指沒為小股東着想。收報55.2元，升2.89%。

基金股東Dodge & Cox減持電視廣播（0511）共600萬股，套現7837萬。電視廣播料2022財政年度應佔虧損擴大至7.9億元至8.3億元。收報9.8元，跌10.91%。

匯豐減按揭鎖息上限0.25厘，至3.375厘。新世界發展（0017）收報21.15元，跌2.76%。新鴻基地產（0016）收報104.7元，跌1.23%。長實集團（1113）收報49.75元，升0.81%。恒地（0012）收報27.5元，跌0.72%。信和置業（0083）收報10.04元，升1.52%。匯控（0005）收報55.2元，升2.89%。中銀香港（2388）收報25.9元，無升跌。恒生（0011）收報117.9元，升0.6%。

投資虧損拖累，雲鋒金融（0376）去年轉蝕2.6億元。收報1.2元，升1.69%。

博尼控股（1906）盈警料去年稅前虧損擴大至7000萬人幣。收報0.47元，跌1.05%。

中銀香港（2388）向聯交所申請增設人民幣櫃台。收報25.9元，無升跌。

長江生命科技（0775）去年純利跌19%，派末期息0.8分，主因港元匯率疲弱所致。收報0.78元，跌1.27%。

私有化傳聞日，施羅德減持ASMPT（0522）。收報73.7元，升1.52%。

中國飛機租賃（1848）去年少賺86%，末期股息0.15元。收報5.02元，升0.4%。

破頂股表現

破頂股包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見4.1元，收報3.95元，升7.05%；思派健康（0314）創上市新高，見31元，收報24.7元，升4.44%；友聯租賃（1563）創上市新高，見19.4元，收報18.96元，跌0.84%；嘉耀控股（1626）創上市新高，見3.52元，收報3.5元，升7.36%；心泰醫療（2291）創上市新高，見33.8元，收報31.2元，升3.14%；巨子生物（2367）創上市新高，見55.55元，收報53.85元，升9.12%；高視醫療（2407）創上市新高，見56.1元，收報51.25元，跌2.66%；GUANZE MEDICAL（2427）創上市新高，見3.68元，收報3.44元，升22.86%；博安生物（6955）創上市新高，見40元，收報24.55元，升25.9%；維天運通（2482）創上市新高，見2.95元，收報2.86元，升0.7%；青瓷遊戲（6633）創52周高，見8.94元，收報8.7元，升52.63%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見13.8元，收報13.14元，升3.46%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；中船防務（0317）創52周高，見10元，收報10元，升6.16%；中國鐵建（1186）創52周高，見5.87元，收報5.74元，升5.51%。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國擎天軟件（1297）低見0.26元，收報0.27元，跌3.57%；新威國際（0058）低見0.085元，收報0.119元，升25.26%；僑雄國際（0381）低見0.045元，收報0.047元，無升跌；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.143元，收報0.143元，跌2.72%；青建國際（1240）低見0.44元，收報0.44元，跌5.38%；諾發集團（1360）低見0.063元，收報0.069元，跌4.17%；GC CONSTRUCTION（1489）低見0.48元，收報0.49元，升1.03%；偉能集團（1608）低見0.385元，收報0.41元，跌2.38%；慕尚集團控股（1817）低見2.49元，收報2.61元，跌5.78%；華檢醫療（1931）低見0.9元，收報1.01元，升10.99%。

34隻股份創52周低，其中十隻包括，HYPEBEAST（0150）低見0.335元，收報0.34元，無升跌；博富臨置業（0225）低見8.8元，收報8.8元，無升跌；中能控股（0228）低見0.084元，收報0.108元，跌1.82%；復興亞洲（0274）低見0.11元，收報0.116元，無升跌；太興置業（0277）低見3.828元，收報3.828元，無升跌；築友智造科技（0726）低見0.3元，收報0.315元，跌10%；中國鑄晨８１（0810）低見0.67元，收報0.69元，升1.47%；玖源集團（0827）低見0.144元，收報0.147元，升1.38%；遠見控股（0862）低見0.075元，收報0.082元，跌10.87%；國際精密（0929）低見0.5元，收報0.52元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中科生物（1237）收報0.115元，升139.58%；富一國際控股（1470）創52周高，見0.29元，收報0.12元，升60%；貝森金融（0888）收報0.087元，升55.36%；青瓷遊戲（6633）創52周高，見8.94元，收報8.7元，升52.63%；秀商時代控股（1849）創52周高，見0.69元，收報0.33元，升45.37%；星光文化（1159）收報0.53元，升45.21%；西王置業（2088）創52周高，見0.25元，收報0.08元，升42.86%；惠陶集團（8238）收報0.355元，升33.96%；世紀建業（0079）收報0.108元，升33.33%；騰邦控股（6880）收報0.11元，升27.91%。

下跌異動股，包括，叮噹健康（9886）創上市新低，見4.73元，收報4.79元，跌34.83%；中國派對文化（1532）收報0.158元，跌31.3%；蘇新服務（2152）收報6.31元，跌20.93%；新利軟件（8076）創上市新低，見0.015元，收報0.017元，跌19.05%；中國環境資源（1130）收報0.043元，跌18.87%；錦勝集團（控股）（0794）收報0.305元，跌18.67%；慕詩國際（0130）收報0.24元，跌18.64%；高維科技（2086）收報0.89元，跌18.35%；米格國際（1247）收報0.46元，跌17.86%；瑞強集團（8427）收報0.104元，跌16.8%。

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