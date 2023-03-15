moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市升291點 科指升2% 南北水續流入 北水、成交均減少

 

憧憬SVB倒閉引發的潛在金融問題受控，金融股反彈引領美股隔晚向上，另一方面則使美國債息上升，由3月13日的57.1%加息機率及0.143%隱含加幅度，升至今日目前的78.2%及0.196%，同時推動債息倒掛擴闊，美期於反覆升跌，目前變動不足0.07%。內地公布首兩月零售、固投、工業增加值數據，雖有增長，但經濟回升基礎尚不牢固，A股、港股升幅收窄，港元、離岸人民幣偏弱。

恒指今早高開275點，高位升497點，低位升183點，午後變動不大，維持高低波幅314點。

恒指收市升291點或1.52%，報19539點，大市成交金額1080億元，較上日減少17.45%，是3月9日1029.31億元成交後最少；國指升120點或1.88%，報6559點。恒生科技指數收報3866點，升2%。

藍籌股成交金額503.22億元，佔大市成交46.59%；科指成份股成交金額256.11億元，佔大市成交23.71%；國指成份股成交金額403.49億元，佔大市成交37.36%。

窩輪及牛熊證成交金額減少19.92%，至104.89億元，佔大市成交9.7%。牛熊證成交金額45.45億元，減少30.02%；窩輪成交金額59.43億元，減少9.98%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。友邦（1299）、小米（1810）、新地（0016）拖累大市。

藍籌61隻升，14隻下跌，1隻無升跌。東方海外（0316）升8.76%，收報132.9元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌3.01%，收報5.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報20.15元，升10.35%；跌幅最大的是小米（1810）收報10.92元，跌0.73%。

恒指高於100天線(19337.64點)，受制於250天線(19867.76點)。科指10天線(3988.83點)下試100天線(3981.89點)，指數受制於100天線。

北水南下合計淨流入39.12億元，較上日減少20.03%，連續第6日流入，累計流入186.46億元，對上一次連續6日淨流入是2022年12月30日。南水北上合計淨流入32.86億元人民幣，較上日增加335.41%，連續第3日流入，累計流入68.11億元。

午後消息股表現

阿里（9988）與杭州市監局簽合作協議，曾升4.6%。收報82.05元，升2.56%。

辰罡科技（8131）：執董劉家榮被港府機構調查，公司將內部調查。收報0.052元，跌1.89%。

遠東宏信（3360）去年多賺11.2%至61.3億元人民幣，派末期息0.49港元。收報6.83元，升0.89%。

勝獅貨櫃（0716）去年少賺75%息2仙，上季起間歇關閉乾集裝箱生產設施降成本。收報0.64元，跌4.48%。

保誠（2378）去年虧轉盈賺9.98億美元，末期息13.04美仙。收報108.8元，跌1.18%。

大酒店（0045）去年基本虧損收窄至2.05億元。收報7.91元，跌0.88%。

今早及隔晚消息股表現

傳PAG 加入香港寬頻（1310）收購戰。收報5.94元，升5.88%。

英國或取消銀行業獎金上限，匯豐降薪25%。匯控（0005）收報55.2元，升2.89%。

國泰（0293）：今年或轉賺，客運量已恢復50%，年底料增至70%，票價會回落。收報7.32元，升1.39%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，長建（1038）收報44元，升0.46%。萬國數據（9698）收報15.54元，升3.19%。中國平安（2318）收報52.25元，升3.06%。電能實業（0006）收報43.45元，升0.12%。保誠（2378）收報108.8元，跌1.18%。新秀麗（1910）收報21.25元，升4.94%。大酒店（0045）收報7.91元，跌0.88%。

正榮地產（6158）料3月底前提呈境外債建議，22年度料虧損最多135億。收報0.275元，升11.34%。

摩通：看不到匯控（0005）與矽谷銀行有明顯協同效應。Ken Sir:匯控收購SVB或影響來年純利，指沒為小股東着想。收報55.2元，升2.89%。

基金股東Dodge & Cox減持電視廣播（0511）共600萬股，套現7837萬。電視廣播料2022財政年度應佔虧損擴大至7.9億元至8.3億元。收報9.8元，跌10.91%。

匯豐減按揭鎖息上限0.25厘，至3.375厘。新世界發展（0017）收報21.15元，跌2.76%。新鴻基地產（0016）收報104.7元，跌1.23%。長實集團（1113）收報49.75元，升0.81%。恒地（0012）收報27.5元，跌0.72%。信和置業（0083）收報10.04元，升1.52%。匯控（0005）收報55.2元，升2.89%。中銀香港（2388）收報25.9元，無升跌。恒生（0011）收報117.9元，升0.6%。

投資虧損拖累，雲鋒金融（0376）去年轉蝕2.6億元。收報1.2元，升1.69%。

博尼控股（1906）盈警料去年稅前虧損擴大至7000萬人幣。收報0.47元，跌1.05%。

中銀香港（2388）向聯交所申請增設人民幣櫃台。收報25.9元，無升跌。

長江生命科技（0775）去年純利跌19%，派末期息0.8分，主因港元匯率疲弱所致。收報0.78元，跌1.27%。

私有化傳聞日，施羅德減持ASMPT（0522）。收報73.7元，升1.52%。

中國飛機租賃（1848）去年少賺86%，末期股息0.15元。收報5.02元，升0.4%。

破頂股表現

破頂股包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見4.1元，收報3.95元，升7.05%；思派健康（0314）創上市新高，見31元，收報24.7元，升4.44%；友聯租賃（1563）創上市新高，見19.4元，收報18.96元，跌0.84%；嘉耀控股（1626）創上市新高，見3.52元，收報3.5元，升7.36%；心泰醫療（2291）創上市新高，見33.8元，收報31.2元，升3.14%；巨子生物（2367）創上市新高，見55.55元，收報53.85元，升9.12%；高視醫療（2407）創上市新高，見56.1元，收報51.25元，跌2.66%；GUANZE MEDICAL（2427）創上市新高，見3.68元，收報3.44元，升22.86%；博安生物（6955）創上市新高，見40元，收報24.55元，升25.9%；維天運通（2482）創上市新高，見2.95元，收報2.86元，升0.7%；青瓷遊戲（6633）創52周高，見8.94元，收報8.7元，升52.63%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見13.8元，收報13.14元，升3.46%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；中船防務（0317）創52周高，見10元，收報10元，升6.16%；中國鐵建（1186）創52周高，見5.87元，收報5.74元，升5.51%。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國擎天軟件（1297）低見0.26元，收報0.27元，跌3.57%；新威國際（0058）低見0.085元，收報0.119元，升25.26%；僑雄國際（0381）低見0.045元，收報0.047元，無升跌；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.143元，收報0.143元，跌2.72%；青建國際（1240）低見0.44元，收報0.44元，跌5.38%；諾發集團（1360）低見0.063元，收報0.069元，跌4.17%；GC CONSTRUCTION（1489）低見0.48元，收報0.49元，升1.03%；偉能集團（1608）低見0.385元，收報0.41元，跌2.38%；慕尚集團控股（1817）低見2.49元，收報2.61元，跌5.78%；華檢醫療（1931）低見0.9元，收報1.01元，升10.99%。

34隻股份創52周低，其中十隻包括，HYPEBEAST（0150）低見0.335元，收報0.34元，無升跌；博富臨置業（0225）低見8.8元，收報8.8元，無升跌；中能控股（0228）低見0.084元，收報0.108元，跌1.82%；復興亞洲（0274）低見0.11元，收報0.116元，無升跌；太興置業（0277）低見3.828元，收報3.828元，無升跌；築友智造科技（0726）低見0.3元，收報0.315元，跌10%；中國鑄晨８１（0810）低見0.67元，收報0.69元，升1.47%；玖源集團（0827）低見0.144元，收報0.147元，升1.38%；遠見控股（0862）低見0.075元，收報0.082元，跌10.87%；國際精密（0929）低見0.5元，收報0.52元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中科生物（1237）收報0.115元，升139.58%；富一國際控股（1470）創52周高，見0.29元，收報0.12元，升60%；貝森金融（0888）收報0.087元，升55.36%；青瓷遊戲（6633）創52周高，見8.94元，收報8.7元，升52.63%；秀商時代控股（1849）創52周高，見0.69元，收報0.33元，升45.37%；星光文化（1159）收報0.53元，升45.21%；西王置業（2088）創52周高，見0.25元，收報0.08元，升42.86%；惠陶集團（8238）收報0.355元，升33.96%；世紀建業（0079）收報0.108元，升33.33%；騰邦控股（6880）收報0.11元，升27.91%。

下跌異動股，包括，叮噹健康（9886）創上市新低，見4.73元，收報4.79元，跌34.83%；中國派對文化（1532）收報0.158元，跌31.3%；蘇新服務（2152）收報6.31元，跌20.93%；新利軟件（8076）創上市新低，見0.015元，收報0.017元，跌19.05%；中國環境資源（1130）收報0.043元，跌18.87%；錦勝集團（控股）（0794）收報0.305元，跌18.67%；慕詩國際（0130）收報0.24元，跌18.64%；高維科技（2086）收報0.89元，跌18.35%；米格國際（1247）收報0.46元，跌17.86%；瑞強集團（8427）收報0.104元，跌16.8%。

其他報道

花旗：去年第4季外幣簽賬及提款按季升近3成 日圓交易大增1.59倍

字節跳動據報獲阿布扎比G42入股 涉資逾1億美元

矽谷銀行：曾獲高盛收購債券組合 錄18億美元損失

滬指一枝獨秀升0.55% 創板指七連跌

富途調查：最多港人以1000萬元為財自門檻 料須儲足111年

阿里與杭州市監局簽合作協議 曾升4.6%

辰罡科技：執董劉家榮被港府機構調查 公司將內部調查

遠東宏信去年多賺11.2%至61.3億元人民幣 派末期息0.49港元

勝獅貨櫃去年少賺75%息2仙 上季起間歇關閉乾集裝箱生產設施降成本

【有片：埋身擊】美元兌日圓後市或逐步回升 目標137以上

香港半島酒店去年第四季平均可出租客房收入跌11%

保誠去年虧轉盈賺9.98億美元 末期息13.04美仙

大酒店去年基本虧損收窄至2.05億元

恒指半日升242點 科指升1.8% 東方海外升8.6%