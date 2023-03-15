他表示，近日山頂纜車已看到更多外地旅客到訪，而集團旗下業務例如淺水灣影灣園，由於疫情期間公司減少外派員工對港，現時出租率亦有改善。不過，現時香港旅客復蘇主要以商務客為主，大多會選擇入住香港島的酒店，半島酒店以高檔旅客為主，復蘇步伐相對較慢。此外，內地解除旅遊限制後，旅客可到訪其他西方國家，亦可帶來良好影響。

他又指，以往客人大多在數個月前已預訂酒店，現時更多人習慣有改變，傾向在一周前預訂酒店，因此難以預測何時復蘇步伐加快。此外，半島酒店與香港有著多年感情，平日的本地生意不錯，疫情期間Staycation的房價很低，現時沒有套票優惠，仍有一定本地客但已較疫情期間回落。

郭敬文解釋，去年第四季的出租率不高主要受人手問題影響，不過疫情期間大眾長時間沒有外出旅行，因此更願意支付更高房價，令半島酒店平均可出租客房收入增長。他表示，疫情期間不少酒店從業員轉行，因此行業亦面對人手問題。集團於北美及歐洲的業務情況較嚴重，不過香港仍有很多認真工作的員工，人手短缺問題相對不太嚴重。

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