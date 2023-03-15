電能（0006）公布截至去年底止全年業績，純利按年跌8%至56.49億元，顯著低於市場預期的67.5億元；每股利潤為2.65元。末期息每股派2.04元，連中期息全年每股合派2.82元，按年持平。
期內英國業務為電能進帳25.17億元，按年減少10.7%。集團解釋，短期匯率波動對溢利貢獻造成影響，但基本經濟持續向好，而通脹升溫及利率上調，推高融資成本，但在監管框架的機制下，集團調整業務，彌補通脹的影響和收回燃料成本。
澳洲業務則為電能進帳13.42億元，按年升4.6%，電能表示，當地業務表現良好，並專注推動配電網絡轉型，提高綠色能源比例。
電能表示，集團經營收益受規管的中游電力及天然氣業務，以及在類似規管計劃或長期承購合約下營運的發電業務，使集團免受宏觀經濟週期及燃料價格波動的影響。
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