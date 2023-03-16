瑞信獲瑞士央行資金支持，美債、歐債債息回升，美期、歐期亦向上，不過亞洲股市仍向下。恒指今早低開341點，高位跌151點，低位跌430點，低見19109.07點，是2022年12月21日19063.3點後最低。半日高低波幅280點。渣打集團（2888）、匯控（0005）、電視廣播（0511）、英皇文化產業（0491）、邵氏兄弟控股（0953）向下，領展供股權（2915）創上市新高。
恒指半日跌294點或1.51%，報19245點，大市成交金額616億元；國指跌56點或0.86%，報6503點。恒生科技指數收報3837點，跌0.76%。
藍籌股成交金額274.42億元，佔大市成交44.54%；科指成份股成交金額127.15億元，佔大市成交20.64%；國指成份股成交金額211.53億元，佔大市成交34.33%。
窩輪及牛熊證成交金額增加1.73%，至106.71億元，佔大市成交17.32%。牛熊證成交金額49.3億元，增加8.47%；窩輪成交金額57.4億元，減少3.41%。
友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。中行（3988）、領展（0823）、潤地（1109）貢獻恒指較多。
藍籌11隻升，61隻下跌，4隻無升跌。阿里健康（0241）升3.53%，收報5.87元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌5.22%，收報76.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，22隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報5.87元，升3.53%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報15元，跌2.72%。
恒指10天線(19873.15點)向下逼近250天線(19861.18點)，指數曾升穿100天線(19364.99點)。科指10天線(3959.9點)跌穿100天線(3988.3點)。
北水南下合計淨流入14.31億元，較上日減少63.43%，連續第7日流入，累計流入200.77億元，對上一次連續7日淨流入是1月3日。南水北上合計淨流出3.15億元人民幣，終止連續3日流入
銀行股向下，渣打集團（2888）收報63.55元，跌4.79%；匯控（0005）收報53.8元，跌2.54%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，長實集團（1113）收報48.7元，跌2.11%。長和（0001）收報47.7元，跌2.75%。李寧（2331）收報64元，跌1.01%。361度（1361）收報3.78元，升0.53%。灣區發展（0737）收報2元，無升跌。貝殼（2423）收報46.35元，升1.31%。閱文（0772）收報33.3元，跌1.77%。康哲藥業（0867）收報12.3元，升0.82%。美麗華酒店（0071）收報11.68元，跌0.17%。順豐房託（2191）收報2.98元，升1.36%。
禹洲（1628）發盈警，料去年虧損120億人幣。收報0.32元，跌4.48%。
中國汽車內飾（0048）稱一名董事正受本港政府機構調查。收報0.38元，跌5%。
有線寬頻（1097）發盈警，料去年虧損按年大增逾1.4倍。收報0.048元，跌4%。
中廣核（1816）去年純利99.6億人幣微升2%，末期息8.7分。收報1.91元，升0.53%。
裕元工業（0551）去年多賺1.5倍，末期股息增2.5倍派0.7元。收報11.08元，升2.78%。
電盈（0008）旗下OTT平台Viu（黃Viu）擬推更多粉絲見面會，按現場活動製獨家內容。收報3.91元，跌0.51%。
越秀（0123）林昭遠：美元債那麼貴，不是我的菜。收報11.26元，升1.62%。
新秀麗（1910）去年多賺近21倍至3.13億美元，不派息。收報22.5元，升5.88%。
平保（2318）新業務價值去年跌24%料今年回復增長，派末期息1.5元。收報50.35元，跌3.64%。
南航（1055）上月客運運力按年升27.5%。收報5.61元，跌2.77%。
Dodge & Cox再減持電視廣播（0511）至7.19%，套現4375萬。收報7.85元，跌19.9%。
耐世特（1316）去年純利「腰斬」至5801萬美元，息0.0047美元。收報4.52元，跌1.95%。
保誠（2378）：暫無計劃遷冊到港。收報101.9元，跌6.34%。
電能（0006）去年純利跌8%至56.5億，遜預期。收報43.05元，跌0.92%。
長建（1038）去年純利升3%至77.5億，大幅遜預期。收報43.4元，跌1.36%。
港交所（0388）就股份交易申請增設人民幣櫃台。收報330元，跌0.18%。
大酒店（0045）：行業愈少限制愈有幫助，香港業務近月有改善。收報7.8元，跌1.39%。
破頂股包括，友聯租賃（1563）創上市新高，見19.62元，收報18.82元，跌0.74%；嘉耀控股（1626）創上市新高，見3.54元，收報3.49元，跌0.29%；心泰醫療（2291）創上市新高，見43元，收報33.8元，升8.33%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1057.9元，收報1057.9元，升0.02%；ＸＩ二南方美油氣（7505）創上市新高，見10.92元，收報10.92元，升11.94%；領展供股權（2915）創上市新高，見5.5元，收報5.35元，升31.13%；華潤醫藥（3320）創52周高，見7.22元，收報7.15元，升4.53%；國藥控股（1099）創52周高，見23.35元，收報23.15元，升5.23%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；香港通訊國際控股（0248）創52周高，見0.097元，收報0.07元，升22.81%；中船防務（0317）創52周高，見10.2元，收報10.06元，升0.6%；常茂生物（0954）創52周高，見0.99元，收報0.91元，升13.75%；環亞國際醫療集團（1143）創52周高，見0.25元，收報0.229元，跌3.78%；中國鐵建（1186）創52周高，見5.92元，收報5.86元，升2.09%。
11隻股份創上市新低，其中十隻包括，蔚來（9866）低見64.5元，收報64.75元，跌2.7%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.133元，收報0.138元，跌3.5%；亞洲資源（0899）低見0.163元，收報0.163元，跌8.94%；力圖控股（1008）低見0.17元，收報0.17元，跌3.95%；偉能集團（1608）低見0.37元，收報0.4元，跌2.44%；ＢＯＳＳ直聘（2076）低見67元，收報67.5元，跌7.41%；潤歌互動（2422）低見0.58元，收報0.59元，跌9.23%；新娛科控股（6933）低見0.385元，收報0.405元，跌1.22%；縱橫遊控股（8069）低見0.13元，收報0.134元，跌2.9%。
27隻股份創52周低，其中十隻包括，綠科科技國際（0195）低見0.42元，收報0.435元，跌8.42%；復興亞洲（0274）低見0.098元，收報0.1元，跌13.79%；YGM TRADING（0375）低見1.07元，收報1.12元，無升跌；數字王國（0547）低見0.231元，收報0.239元，跌1.24%；山水水泥（0691）低見1.5元，收報1.5元，跌0.66%；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；築友智造科技（0726）低見0.3元，收報0.3元，跌4.76%；中國鑄晨８１（0810）低見0.65元，收報0.66元，跌4.35%；中國再生能源投資（0987）低見0.181元，收報0.19元，升2.15%；鐵貨（1029）低見0.106元，收報0.107元，跌0.93%。
異動股
上升異動股，包括，盛諾集團（1418）創52周高，見0.85元，收報0.165元，升126.03%；華夏文化科技（1566）收報0.137元，升67.07%；華檢醫療（1931）收報1.43元，升41.58%；瑩嵐集團（1162）收報0.22元，升40.13%；寶新置地（0299）收報0.8元，升31.15%；領展供股權（2915）創上市新高，見5.5元，收報5.35元，升31.13%；仁恒實業控股（3628）收報0.105元，升28.05%；香港通訊國際控股（0248）創52周高，見0.097元，收報0.07元，升22.81%；都市麗人（2298）收報0.37元，升17.46%；TBKS HLDGS（1960）收報0.48元，升17.07%；方圓生活服務（9978）收報0.146元，升16.8%。
下跌異動股，包括，中科生物（1237）收報0.09元，跌21.74%；電視廣播（0511）收報7.85元，跌19.9%；中國智慧能源（1004）收報0.062元，跌15.07%；長安仁恒（8139）收報1.19元，跌15%；飛天雲動（6610）收報3.08元，跌14.21%；英皇文化產業（0491）收報0.103元，跌14.17%；復興亞洲（0274）見52周低0.098元，收報0.1元，跌13.79%；邵氏兄弟控股（0953）收報0.23元，跌13.21%。
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