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平保馬明哲：未來業務利潤可保持逾一成增速

中國平安（2318）董事長馬明哲在業績會，回應日後如何高質量發展時表示，平安過去20年持續保持20%業務利潤增長，他認為未來不太可能都保持兩成增速，但認為一定可以保持在雙位數，是為穩定而非大起大落的可持續增長。另外，該行業務為綜合金融加上醫療健康養老，後者是未來社會最大需求，業務結構良好。

聯席行政總裁姚波表示，去年受居民消費疲弱、客户面訪等實體活動受限，影響新業務價值表現，不過上述不利因素已經逆轉。該行在過去3年，完成在產品和銷售渠道壽險改革，成效初步顯現，2、3月新業務價值按年轉正。首席運營官付欣補充，雖然短期國內外仍有不確定因素，不過今年起該行將回歸高質量增長，對中長期業務有信心。付欣表示，去年第四季首批和第二次進行改革營業部的新業務價值已觸底反彈，全年新業務價值預期正增長。

平保近年着重建立經平安銀行代理銷售的銀保渠道，總經理兼聯席首席執行官謝永林表示，市場上銀保銷售多為短期儲蓄險，新業務價值率約3%，不過他們開發適合銀行高端客戶的產品，如年金結合終身壽險產品，其銀保新業務會值可至20%以上。目前銀保加上其他渠道，佔新業務價值比例為17.6%，他預期未來5年銀保將成為主要渠道，對新業務價值貢獻更大。

平保前年在內房華夏幸福投資曾錄大幅減值，總經理助理兼首席投資官鄧斌認為從宏觀角度，房地產最困難的時間已經過去，從市場銷售和公司業績看，隨宏觀經濟好轉，內房修復可期。該行60%房地產投資為物業權益，主要為一二線城市，其餘股債各佔兩成，股權中亦只有三成是二級市場權益敞口。姚波指該行在房地產風險非常可控，佔整體險資投資4.7%。

投資配置上，鄧斌看好有長期穩定現金流和價值增長潛力的地產投資，例如商業辦公室、長租公寓、園區投資，亦會延長資產久期配合保險債務年期，積極主動配置長久期的利率產品如政府專項債券。另外，他認爲經濟宏觀進入上行和擴張區間，今年股市會帶來較好機會，整體而言對於今年投資業績有比較強的信心。

 

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