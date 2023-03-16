該投資包括在蘇科納港開發配備先進技術和設施，並可處理170萬個二十呎標準貨櫃的新貨櫃碼頭，為客戶提供高效可靠的服務。此外，和記港口將投資開發位於亞歷山大港的新貨櫃碼頭B100，作為通往埃及市場的門戶。

埃及總理穆斯塔法·馬德布利 (Mostafa Madbouly) 與埃及交通部長卡梅爾·瓦齊爾 (Kamel Al Wazir) 出席特許經營權協議簽約儀式，和記港口集團董事總經理葉承智在儀式上表示：「我們很高興宣布在蘇科納和B100的投資，這展示了我們對埃及和其他非洲市場的承諾。這些投資將使我們能夠為客戶提供更高質的服務，並為當地的經濟增長和發展作出貢獻」。

位於紅海的策略性地理位置，蘇科納的新貨櫃碼頭可直接通往各主要航線，將顯著促進埃及的航運貿易。另一方面，B100貨櫃碼頭將成為通往亞歷山大港的新門戶，為地中海最大的港口之一，也是往來歐洲、亞洲及非洲貿易的重要樞紐。新增的碼頭設施將進一步擴大和記港口的網絡至25個國家共52個港口，遍及亞洲、中東、非洲、歐洲、美洲及澳大拉西亞等地。

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