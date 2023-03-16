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和記港口：在埃及投資全新碼頭B100涉7億美元

和記港口宣布，於埃及的主要港口蘇科納港和亞歷山大港的全新貨櫃碼頭B100作大型投資。兩個項目的投資金額約7億美元，使和記港口在埃及的總投資已超過15億美元。該投資為公司策略性擴大其網絡和增強其於新興市場能力奠下穩固的基礎。

該投資包括在蘇科納港開發配備先進技術和設施，並可處理170萬個二十呎標準貨櫃的新貨櫃碼頭，為客戶提供高效可靠的服務。此外，和記港口將投資開發位於亞歷山大港的新貨櫃碼頭B100，作為通往埃及市場的門戶。

埃及總理穆斯塔法·馬德布利 (Mostafa Madbouly) 與埃及交通部長卡梅爾·瓦齊爾 (Kamel Al Wazir) 出席特許經營權協議簽約儀式，和記港口集團董事總經理葉承智在儀式上表示：「我們很高興宣布在蘇科納和B100的投資，這展示了我們對埃及和其他非洲市場的承諾。這些投資將使我們能夠為客戶提供更高質的服務，並為當地的經濟增長和發展作出貢獻」。

位於紅海的策略性地理位置，蘇科納的新貨櫃碼頭可直接通往各主要航線，將顯著促進埃及的航運貿易。另一方面，B100貨櫃碼頭將成為通往亞歷山大港的新門戶，為地中海最大的港口之一，也是往來歐洲、亞洲及非洲貿易的重要樞紐。新增的碼頭設施將進一步擴大和記港口的網絡至25個國家共52個港口，遍及亞洲、中東、非洲、歐洲、美洲及澳大拉西亞等地。

 

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