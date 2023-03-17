大聯盟在方案中指出，TVB 在過去幾年一直被批評不求上進，劇集的題材來來去去都是些豪門爭產，宮鬥，多角戀情等，亳無新意，因此首要解決就是編劇方面的問題。方案批評，TVB一向對編劇方面的人才都沒有好好珍惜，待遇也比其他公司的差，建議TVB參考 Netflix 的做法，加大 original 劇集的投資，除增加內部編劇團隊的資源投放，更可向外求賢（如購入及改編網絡小說版權），更可跟其他擁有版權的製作公司合作，共同開發新的 IP 等。

方案建議逐步增加 TVB 每年拍攝劇集的數量，由現時300-400小時大幅提高至700-1,200小時，另外，更可以合作或外判形式與其他擁有 IP 的製作公司合拍劇集。要提高拍攝劇集的時數，公司投入的人力物力亦會增加，建議 TVB 除了需要多培訓新人，亦應盡力召回已經離巢的藝人，回歸 TVB 並協助公司拍攝劇集及綜藝節目。

大聯盟又提到，TVB要著手內部改革，必須把 TVB 的山頭文化全面取締，不能讓某部門或某些人影響公司的整體發展，特別是藝人管理部門。大聯盟建議 TVB 需重新評估藝人經理人部門的角色，並作出適當的調整，必要時可以把經理人部門外判予其他合作夥伴。另外，大聯盟建議成立內部協調機制，當出現不同劇組搶人的時候，一切要以公司利益為最重要的考慮因素。

大聯盟建議 TVB 可轉型為 production studio，除了為製作以上的節目讓觀眾免費收看之外，更可與其他公司合作，開發其他 IP，並製作一些多元化的節目。

大聯盟強調，TVB最核心的問題乃管理層問題，認為公司需要作出全面改革。方案建議先從董事局著手並罷免現時董事局內8名董事中的6名董事（包括許濤，黎瑞剛，徐敬，方和，盧永仁及盛智文）。大聯盟提供了6名人選，將會在股東特別大會推薦予各股東選擇，但方案沒有透露人名，只簡述了其背景資料。

除了撤換6名董事外，聯盟同時建議更換部份及增加TVB的管理人員，並表示會新董事局推薦一些專業人士及團隊（現時已落實約10多名人士），其中包括前 TVB 的資深企業管理人士、熟悉 TVB 運作的人士等。

大聯盟又指，已聯絡數位有實力的投資人，在成功建立新董事局之後，將會為 TVB 引進新的資金，讓TVB 有足夠的資金來拓展國內及海外市場業務。

大聯盟重申，方案的建議是為了拯救TVB而設定的，冀各股東可以在股東特別大會投下英明的一票。大聯盟決定給予2至3星期的諮詢期予各股東。待諮詢期過後，便會公佈召開股東特別大會的日期及其他相關事宜。

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