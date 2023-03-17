moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

TVB小股東提出改革方案 須全面取締山頭文化 倡罷免許濤、黎瑞剛等6董事

由部分電視廣播（0511）(TVB)小股東組成的「大台小股東大聯盟」（下稱大聯盟）今日（17日）在社交平台發文，指TVB自 2015年由黎瑞剛入主後，業績一直持續惡化，更由每年盈利10 多億元變成年蝕2-6.47億元，批評TVB是一個典型管理不善的公司模範。大聯盟提出多項TVB改革方案，促請各股東可以在股東特別大會上投出正確的一票。

大聯盟在方案中指出，TVB 在過去幾年一直被批評不求上進，劇集的題材來來去去都是些豪門爭產，宮鬥，多角戀情等，亳無新意，因此首要解決就是編劇方面的問題。方案批評，TVB一向對編劇方面的人才都沒有好好珍惜，待遇也比其他公司的差，建議TVB參考 Netflix 的做法，加大 original 劇集的投資，除增加內部編劇團隊的資源投放，更可向外求賢（如購入及改編網絡小說版權），更可跟其他擁有版權的製作公司合作，共同開發新的 IP 等。

方案建議逐步增加 TVB 每年拍攝劇集的數量，由現時300-400小時大幅提高至700-1,200小時，另外，更可以合作或外判形式與其他擁有 IP 的製作公司合拍劇集。要提高拍攝劇集的時數，公司投入的人力物力亦會增加，建議 TVB 除了需要多培訓新人，亦應盡力召回已經離巢的藝人，回歸 TVB 並協助公司拍攝劇集及綜藝節目。

大聯盟又提到，TVB要著手內部改革，必須把 TVB 的山頭文化全面取締，不能讓某部門或某些人影響公司的整體發展，特別是藝人管理部門。大聯盟建議 TVB 需重新評估藝人經理人部門的角色，並作出適當的調整，必要時可以把經理人部門外判予其他合作夥伴。另外，大聯盟建議成立內部協調機制，當出現不同劇組搶人的時候，一切要以公司利益為最重要的考慮因素。

大聯盟建議 TVB 可轉型為 production studio，除了為製作以上的節目讓觀眾免費收看之外，更可與其他公司合作，開發其他 IP，並製作一些多元化的節目。

大聯盟強調，TVB最核心的問題乃管理層問題，認為公司需要作出全面改革。方案建議先從董事局著手並罷免現時董事局內8名董事中的6名董事（包括許濤，黎瑞剛，徐敬，方和，盧永仁及盛智文）。大聯盟提供了6名人選，將會在股東特別大會推薦予各股東選擇，但方案沒有透露人名，只簡述了其背景資料。

除了撤換6名董事外，聯盟同時建議更換部份及增加TVB的管理人員，並表示會新董事局推薦一些專業人士及團隊（現時已落實約10多名人士），其中包括前 TVB 的資深企業管理人士、熟悉 TVB 運作的人士等。

大聯盟又指，已聯絡數位有實力的投資人，在成功建立新董事局之後，將會為 TVB 引進新的資金，讓TVB 有足夠的資金來拓展國內及海外市場業務。

大聯盟重申，方案的建議是為了拯救TVB而設定的，冀各股東可以在股東特別大會投下英明的一票。大聯盟決定給予2至3星期的諮詢期予各股東。待諮詢期過後，便會公佈召開股東特別大會的日期及其他相關事宜。

電視廣播現報7.43元，升5.84%。

其他報道

百度：截至今早10時文心一言已獲7.5萬企業用戶預約測試 股價反彈逾12%

瑞銀、瑞信反對將它們強行合併

TikTok據報正與潛在買家進行磋商

美司法部和FBI查字節跳動使用TikTok監視記者

YouTube TV月費加價至約573港元

滬深三大指數高開 人行本周淨投放7120億人幣

恒指高開235點 重上100天線 10天線跌穿250天線 科指升2.4% 長和升4.1%

摩通等300億金援第一信託 美國監管機構表示歡迎

長和與挪威Telenor傾合併丹麥和瑞典業務

李寧多賺1.3% 遜預期 末期息增至0.4627元 第四季同店銷售、流水跌10%至20%

港股ADR升102點 夜期高水170點 美期跌亞股升 煤氣、龍湖、小鵬等業績

北水增持工行 減持佳兆業

摩通等11行金援第一信託銀行 銀行股反彈 道指升371點

 