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獲委任為特首顧問團成員 長和李澤鉅：致力就港策略性發展提出意見

政府公布成立特首顧問團。對於長和系主席李澤鉅獲委任為特首顧問團成員，李澤鉅表示感到榮幸，會在任期內致力就香港的策略性發展為行政長官提供意見。

他又指，香港正值疫後重新向世界出發的重要時刻，希望運用長江集團多年來在全球超過50個國家的營商經驗，協助香港把握未來機遇。

政府公布成立特首顧問團，由特首擔任主席，並委任34名成員，任期由即日起至2025年6月30日。獲委任成員包括早前失落政協常委的李澤鉅，亦包括瑞銀集團主席Colm KELLEHER及匯控集團主席杜嘉祺（Mark Tucker） ，以及本地多名政商及科技界代表。

 

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