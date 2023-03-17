他又指，香港正值疫後重新向世界出發的重要時刻，希望運用長江集團多年來在全球超過50個國家的營商經驗，協助香港把握未來機遇。

政府公布成立特首顧問團，由特首擔任主席，並委任34名成員，任期由即日起至2025年6月30日。獲委任成員包括早前失落政協常委的李澤鉅，亦包括瑞銀集團主席Colm KELLEHER及匯控集團主席杜嘉祺（Mark Tucker） ，以及本地多名政商及科技界代表。

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