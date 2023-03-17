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卡賓全年轉蝕7523萬 不派息

卡賓（2030）公布，全年轉盈為虧，由去年同期賺1.68億元人民幣(下同)，轉為蝕7523.5萬元，不派末期息。收入減少13.6%，至11.85億元。

主席楊紫明指，在疫情的影響下，內地整體經濟受到嚴重影響，而服裝消費行業也無可避免受到牽連，公司錄得前所未有的銷售額下降及財務虧損。

楊紫明指，去年12月起內地逐步解除各種疫情防控措施，社會經濟活動開始陸續恢復正常，公司的經銷商零售業務都出現明顯的恢復態勢。雖然預計集團的業務仍需要一段時間才會恢復到疫情前的水平，但對前景仍然保持積極態度。同時，也將積極採取措施控制營運成本及存貨水平，和保證現金流及流動性。對零售市場保持審慎樂觀。

期內，渠道的零售收益總額減少15.9%；實體店舖所產生的零售收益減少21.6%；網上平台所產生的零售收益減少約3.4%。實體店舖平均零售折扣約為29.4%（2021年：27.3%）。2022年系列產品的售罄率超過69%。

 

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