恒指午後變動不大，今早高開235點，高位升393點，低位升99點，維持高低波幅294點。

恒指收市升314點或1.64%，報19518點，大市成交金額1649億元，較上日增加48.11%，是3月10日1664.65億元成交後最多；國指升133點或2.06%，報6615點。恒生科技指數收報3979點，升4.41%。

藍籌股成交金額831.67億元，佔大市成交50.43%；科指成份股成交金額473.4億元，佔大市成交28.7%；國指成份股成交金額726.24億元，佔大市成交44.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少8.41%，至121.01億元，佔大市成交7.33%。牛熊證成交金額65.46億元，增加4.51%；窩輪成交金額55.55億元，減少20.07%。

友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。匯控（0005）、李寧（2331）、京東（9618）拖累大市。

藍籌66隻升，9隻下跌，1隻無升跌。百度 （9888）升13.67%，收報142.2元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌9.91%，收報57.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，1隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）收報142.2元，升13.67%；跌幅最大的是京東（9618）收報154.6元，跌0.26%。

恒指10天線(19764.09點)跌穿250天線(19856.88點)，重上100天線(19396.95點)。科指升穿10天線(3934.23點)，受制於100天線(3996.64點)。

北水南下合計淨流入22.5億元，較上日增加9.12%，淨流入金額是3月15日39.11億元後最多。北水連續第8日流入，累計流入229.58億元，對上一次連續8日淨流入是1月4日。南水北上合計淨流入71.83億元人民幣，較上日增加812.24%，連續第5日流入，累計流入147.81億元。

三大指數今日表現

恒指曾升最多2.05%，是3月15日後最大升幅，今曾高見19597.18點，是3月15日後最高。今日收市價亦是3月15日後收市新高。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月20日。

科指曾升最多4.71%，是3月1日後最大升幅，當日升幅為7.19%。今曾高見3991.28點，是3月9日4007.13點後最高。今日收市報3979.8點，是3月8日後收市新高，當日報3989.28點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月2日。

國指曾升最多2.73%，是3月15日後最大升幅，今曾高見6659.62點，是3月9日6751.96點後最高。今日收市報6615.71點，是3月9日後收市新高，當日報6649.63點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月20日。

一周表現

恒指本周累升1.03%或198點，升幅是3月3日後最大，當時收市升幅為2.79%；本周表現最佳的是中芯國際（0981），累升20.64%，其次為阿里健康（0241）及百度 （9888），分別升12.27%及9.81%。而表現最差的是李寧（2331），累跌9.56%，其次為藥明生物（2269）及中銀香港（2388），分別跌7.69%及6.46%。

國指本周累升2.63%或169點，升幅是3月3日後最大，當時收市升幅為3.52%；本周表現最佳的是中芯國際（0981），累升20.64%，其次為京東健康（6618）及百度（9888），分別升10.67%及9.81%。而表現最差的是李寧（2331），累跌9.56%，其次為京東（9618）及海底撈（6862），分別跌2.58%及2.33%。

科指本周累升5.22%或197點，升幅是1月27日後最大，當時收市升幅為5.35%；本周表現最佳的是嗶哩嗶哩（9626），累升22%，其次為中芯（0981）及金山軟件（3888），分別升20.64%及17.11%。而表現最差的是京東（9618），累跌2.58%，其次為瑞聲（2018）及蔚來（9866），分別跌1.76%及1.32%。

午後消息股表現

李寧（2331）：今年在港續開店，料全年銷量增長為10至20%中段。李寧多賺1.3%，遜預期，末期息增至0.4627元，第四季同店銷售、流水跌10%至20%。收報57.7元，跌9.91%。

呂宇健：兩項提案獲匯控（0005）確認可在股東會表決，擬再提案罷免董事會。收報53.8元，跌0.19%。

卡賓（2030）全年轉蝕7523萬，不派息。收報0.97元，跌4.9%。

利郎（1234）全年少賺4.3%，末期息9仙，特別息5仙。收報4.15元，升3.49%。

龍湖（0960）去年核心溢利225.4億人幣，遜預期，末期息0.80元。收報21.85元，升3.07%。

今早及隔晚消息股表現

大行唱好百度（9888）文心一言表現。百度：截至今早10時文心一言已獲7.5萬企業用戶預約測試。收報142.2元，升13.67%。

電視廣播（0511）小股東提出改革方案，須全面取締山頭文化，倡罷免許濤、黎瑞剛等6董事。收報7.03元，升0.14%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中華煤氣（0003）收報7.21元，升0.14%。香港小輪（0050）收報7.8元，升1.69%。白雲山（0874）收報25.15元，升0.4%。碧生源（0926）收報0.77元，升8.05%。中國光大控股（0165）收報5.53元，升0.18%。潤泥（1313）收報4.38元，升0.46%。洛陽鉬業（3993）收報4.09元，升0.74%。華大酒店（0201）收報0.11元，升1.85%。鳳凰衞視（2008）收報0.31元，跌1.59%。魏橋紡織（2698）收報1.3元，升2.36%。小鵬（9868）收報33.45元，升5.35%。

美麗華（0071）：全年基礎溢利按年增23.6%至5.23億。收報11.8元，升0.85%。

具殼（2423）去年虧損13.86億人民幣。收報49.9元，升9.07%。

周企及遠展（0035）參股澳洲博企擬集資8億澳元。收報1.9元，無升跌。

閱文（0772）：反盜版空間仍很大，料下月開拍《慶餘年2》。收報36.2元，升7.9%。

匯控（0005）旗下匯豐英國CEO：英國SVB不存在黑洞，只有5小時做盡職審查。收報53.8元，跌0.19%。

順豐房託（2191）可供分派收入總額增1%，末期分派每基金單位0.1407元。收報3.09元，升2.66%。

國泰（0293）上月載客量升34倍至111萬人次，日均載客約4萬人。收報7.28元，升0.97%。

聯交所譴責雲遊控股（0484）兩名前董事，對問題貸款監控不足。收報0.97元，跌8.49%。

惠理集團（0806）去年轉虧，蝕5.44億元，末期股息3.4仙。收報2.53元，無升跌。

百度（9888）文心一言1小時3萬企業客戶預約。收報142.2元，升13.67%。

長實（1113）全年多賺2.08%，略遜預期，末期息增3.4%至1.85元。收報47.5元，跌2.66%。

長和（0001）去年按IFRS，16後基準多賺9.5%至366.8億元，勝預期，末期息2.086元。收報48.8元，升1.88%。

破頂股表現

破頂股包括，嘉耀控股（1626）創上市新高，見3.7元，收報3.65元，無升跌；登輝控股（1692）創上市新高，見2.91元，收報2.91元，升2.11%；巨子生物（2367）創上市新高，見58.15元，收報58.15元，升11.19%；GUANZE MEDICAL（2427）創上市新高，見4.1元，收報4.1元，升11.11%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見11.8元，收報11.71元，升5.97%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見11.45元，收報11.39元，升5.95%；中金中國國債－Ｒ（83079）創上市新高，見116.35元，收報116.35元，升0.09%；新秀麗（1910）創52周高，見24.35元，收報23.65元，升5.82%；華潤醫藥（3320）創52周高，見7.31元，收報7.25元，升0.69%；國藥控股（1099）創52周高，見24.2元，收報24.05元，升1.05%；華潤醫療（1515）創52周高，見8.18元，收報8.13元，升5.04%；中興通訊（0763）創52周高，見25.85元，收報25.55元，升8.96%。

破頂指數成份股包括，中石化（0386）創52周高，見4.92元，收報4.9元，升6.06%；中移動（0941）創52周高，見65.95元，收報65.95元，升2.33%；康師傅（0322）創52周高，見14.54元，收報14.38元，升3.16%；。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.27元，收報0.29元，跌4.92%；偉俊集團控股（1013）低見0.027元，收報0.035元，升9.38%；新天地產集團（0760）低見0.014元，收報0.014元，跌12.5%；亞洲資源（0899）低見0.16元，收報0.164元，跌7.34%；青建國際（1240）低見0.43元，收報0.44元，無升跌；中國天保集團（1427）低見0.206元，收報0.229元，升3.62%；基石控股（1592）低見0.093元，收報0.098元，跌33.33%；景瑞控股（1862）低見0.27元，收報0.29元，跌4.92%；雙財莊（2321）低見0.34元，收報0.345元，跌2.82%；潤歌互動（2422）低見0.55元，收報0.65元，升16.07%。

35隻股份創52周低，其中十隻包括，裕承科金（0279）低見0.091元，收報0.102元，升3.03%；大中華控股（0021）低見0.097元，收報0.104元，跌1.89%；中國農產品交易（0149）低見0.076元，收報0.083元，跌1.19%；博富臨置業（0225）低見8.8元，收報8.8元，無升跌；復興亞洲（0274）低見0.081元，收報0.087元，跌6.45%；太興置業（0277）低見3.828元，收報3.828元，無升跌；中發展控股（0475）低見0.4元，收報0.42元，跌2.33%；麗新發展（0488）低見1.25元，收報1.55元，升0.65%；環科國際（0657）低見0.039元，收報0.04元，跌6.98%；築友智造科技（0726）低見0.265元，收報0.29元，跌1.69%。

異動股

上升異動股，包括，璋利國際（1693）收報0.071元，升91.89%；生活概念（8056）創52周高，見0.225元，收報0.225元，升50%；中國科技產業集團（8111）收報0.107元，升42.67%；中國基礎能源（8117）收報0.109元，升37.97%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.113元，升36.14%；百田石油（8011）見52周低0.091元，收報0.135元，升35%；亨鑫科技（1085）收報5.7元，升32.87%；中國城市基礎設施（2349）收報0.079元，升29.51%；遠大中國（2789）創52周高，見0.074元，收報0.045元，升28.57%；中國綠地博大綠澤（1253）平上市低位0.095元，收報0.117元，升23.16%；中國服飾控股（1146）收報0.219元，升23.03%。

下跌異動股，包括，基石控股（1592）創上市新低，見0.093元，收報0.098元，跌33.33%；星亞控股（8293）平上市低位0.022元，收報0.023元，跌30.3%；駿溢環球金融（8350）收報0.109元，跌24.83%；秀商時代控股（1849）收報0.26元，跌21.21%；東建國際（0329）收報0.75元，跌21.05%；胡桃資本（0905）收報0.151元，跌20.53%；盛諾集團（1418）收報0.101元，跌19.84%；佳兆業資本（0936）收報0.365元，跌18.89%；升華蘭德（8106）見52周低0.068元，收報0.069元，跌18.82%；十方控股（1831）收報0.4元，跌16.67%。

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