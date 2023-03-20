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恒指低開165點 跌穿100天線 渣打跌1.5% 匯控跌2% 友邦跌1.6%

恒指今早低開165點或0.85%，報19352點，大市成交金額39億元；國指今早低開46點或0.71%，報6568點。恒生科技指數開市報3965點，跌0.35%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）拖累大市。中移動（0941）、創科實業（0669）、九龍倉置業（1997）貢獻恒指較多。

藍籌10隻升，51隻下跌，15隻無升跌。百度 （9888）升3.02%，報146.5元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌3.67%，報98.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，16隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報34.5元，升3.14%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報175元，跌2.62%。

恒指跌穿100天線(19428.37點)。科指高於10天線(3913.08點)，20天線(4008.23點)則向下逼近100天線(4005.28點)。

瑞銀收購瑞信，渣打集團（2888）開市報62元，跌1.59%。匯控（0005）開市報52.7元，跌2.04%。友邦（1299）開市報77.65元，跌1.65%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，舜宇（2382）開市報89元，跌1.11%。藥明康德（2359）開市報75.2元，無升跌。歌禮製藥（1672）開市報2.94元，跌0.34%。利福中國（2136）無成交，報1.2元。中國建築興業（0830）無成交，報2元。中國聯塑（2128）開市報7.82元，升2.09%。思摩爾（6969）無成交，報9.82元。融創服務（1516）開市報3.1元，升1.31%。貿易通（0536）開市報0.92元，升2.22%。

中國銀行（3988）及中銀香港（2388）董事長劉連舸辭任。開市報3.01元，無升跌。

港交所（0388）旗下倫敦金屬交易所54噸鎳變石頭。開市報333元，無升跌。

華潤水泥（1313）去年股東應佔盈利跌75.1%至19.36億元。開市報4.36元，跌0.46%。

越秀房託（0405）建議發有擔保票據集資15億人幣。無成交，報1.92元。

香港小輪（0050）全年純利升約10倍派末期連特別息共1.5元。開市報7.75元，跌0.64%。

比亞迪（1211）或投資昆侖芯科技。開市報203元，跌0.98%。

煤氣（0003）去年純利升5%，遜預期，派末期息23仙。煤氣：要有複式增長才考慮派紅股。開市報7.13元，跌1.11%。

小鵬汽車（9868）第4季收入跌4成，經調整虧損擴大至22.1億人幣。開市報34.5元，升3.14%。

灣區發展（0737）：探索新產業，續按經營收益全數分派。無成交，報1.93元。

電視廣播（0511）：對別有用心的人士發布有誤導性信息，保留法律追究權利。開市報7.05元，升0.28%。

匯控（0005）：董事會建議股東反對呂宇健兩提案。開市報52.7元，跌2.04%。

白花油（0239）發盈警，去年純利減少22%。無成交，報1.26元。

光大控股（0165）去年蝕74億元，派末期息0.15元。無成交，報5.53元。

大酒店（0045）：葉思明辭任執行董事及財務總裁。無成交，報7.86元。

破頂股表現

破頂股包括，登輝控股（1692）創上市新高，見2.95元，開市報2.95元，升1.37%；招金礦業（1818）創52周高，見10.2元，開市報10.2元，升4.62%；德林國際（1126）創52周高，見3.9元，開市報3.9元，升2.63%；生活概念（8056）創52周高，見0.255元，開市報0.255元，升13.33%。

破頂指數成份股包括，中移動（0941）創52周高，見66元，開市報66元，升0.08%。

異動股

上升異動股，包括，５１信用卡（2051）開市報0.225元，升14.8%；滉達富控股（1348）開市報0.103元，升14.44%；南華集團控股（0413）開市報0.057元，升14%；生活概念（8056）創52周高，見0.255元，開市報0.255元，升13.33%；璋利國際（1693）開市報0.079元，升11.27%；億達中國（3639）開市報0.44元，升10%；星亞控股（8293）開市報0.025元，升8.7%；中國派對文化（1532）開市報0.14元，升7.69%；敏華控股（1999）開市報7.57元，升5.87%；家鄉互動（3798）開市報1.85元，升5.71%。

下跌異動股，包括，友聯租賃（1563）開市報13.74元，跌14.98%；中國華融（2799）開市報0.395元，跌8.14%；海通國際（0665）開市報0.65元，跌7.14%；陽光紙業（2002）開市報2.15元，跌5.7%；寶寶樹集團（1761）開市報0.36元，跌5.26%；名創優品（9896）開市報35.2元，跌5.12%；新創建集團（0659）開市報6.78元，跌5.04%；國農金融投資（8120）開市報0.134元，跌4.96%；康健國際醫療（3886）開市報0.32元，跌4.48%。

 

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