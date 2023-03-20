集團解釋，期內總收入下跌的原因是集團終止向羅氏製藥中國提供肝炎藥物「派羅欣」的推廣服務，令期內推廣收入大減43%至4044萬元。虧損擴大則主要由於有關慢性丙肝產品的存貨減值及無形資產減值。

集團期內研發費按年增加25.2%至2.67億元，銷售及分銷開支減少18.6%至1700萬元。期內毛利率為44.1%，按年跌16.9個百分點。

集團表示，截至去年12月底，已成功與國內及跨國製藥公司簽訂旗下新冠口服藥利托那韋的商業化供應協議，認為該等供應協議將對今年的總收入作出重大貢獻。集團今日亦發公告指，今年利托那韋片的預收款已達約5500萬元。不過鑒於新冠疫情仍存在不確定性，集團對全年的利托那韋片銷售收入保持謹慎。

歌禮製藥現報2.89港元，跌逾2%。

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