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恒指半日跌499點 75藍籌跌 匯控跌5.95% 北水流入較上日增5.9%

瑞信AT1債券減記處理方式引發市場混亂，銀行股首當其衝，恒指僅1股份上升，其餘均下跌，避險資金限制美債升幅，道期由升轉跌。恒指今早低開165點，曾收窄至跌135點，最多跌530點，高低波幅394點。

恒指半日跌499點或2.56%，報19019點，大市成交金額652億元；國指跌148點或2.24%，報6467點。恒生科技指數收報3864點，跌2.89%。

藍籌股成交金額279.12億元，佔大市成交42.8%；科指成份股成交金額142億元，佔大市成交21.77%；國指成份股成交金額228.05億元，佔大市成交34.97%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.35%，至114.53億元，佔大市成交17.56%。牛熊證成交金額61.63億元，減少5.83%；窩輪成交金額52.89億元，減少4.78%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）拖累大市。康師傅（0322）、長建（1038）、東方海外（0316）貢獻恒指較多。

藍籌1隻升，75隻下跌，0隻無升跌。百度 （9888）升1.83%，收報144.8元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌5.95%，收報50.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報34.3元，升2.54%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報13.58元，跌16.69%。

恒指跌穿100天線(19425.04點)。科指跌穿10天線(3903點)，20天線(4003.19點)跌穿100天線(4004.27點)。

北水南下合計淨流入23.82億元，較上日增加5.9%，連續第9日流入，累計流入253.4億元，對上一次連續9日淨流入是1月5日。南水北上合計淨流入17.82億元人民幣，較上日減少75.19%，連續第6日流入，累計流入165.63億元。

瑞信AT1「完全減記」遭質疑不合理，波及東亞（0023）等亞洲銀行AT1債券。收報9.8元，跌3.54%。

瑞銀收購瑞信，瑞信170億AT1債「完全減記」，打擊投資者對銀行業信心，匯控（0005）挫逾5%，收報50.6元，跌5.95%。渣打集團（2888）收報59.85元，跌5%。友邦（1299）收報76.35元，跌3.29%。

百度（9888）：12家企業完成首批簽約，9萬企業申請文心一言API服務，股價曾升4%。收報144.8元，升1.83%。

歌禮製藥（1672）去年多蝕6成，不派息，今年新冠口服藥收入已達5500萬人幣。收報2.83元，跌4.07%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，舜宇（2382）收報87.45元，跌2.83%。藥明康德（2359）收報75.2元，無升跌。利福中國（2136）收報1.19元，跌0.83%。中國建築興業（0830）收報1.98元，跌1%。中國聯塑（2128）收報7.43元，跌3%。思摩爾（6969）收報9.55元，跌2.75%。融創服務（1516）收報2.93元，跌4.25%。貿易通（0536）收報0.92元，升2.22%。

中國銀行（3988）及中銀香港（2388）董事長劉連舸辭任。收報3元，跌0.33%。

港交所（0388）旗下倫敦金屬交易所54噸鎳變石頭。收報327.6元，跌1.62%。

華潤水泥（1313）去年股東應佔盈利跌75.1%至19.36億元。收報4.32元，跌1.37%。

越秀房託（0405）建議發有擔保票據集資15億人幣。收報1.88元，跌2.08%。

香港小輪（0050）全年純利升約10倍派末期連特別息共1.5元。收報7.19元，跌7.82%。

比亞迪（1211）或投資昆侖芯科技。收報199.5元，跌2.68%。

煤氣（0003）去年純利升5%，遜預期，派末期息23仙。煤氣：要有複式增長才考慮派紅股。收報7.1元，跌1.53%。

小鵬汽車（9868）第4季收入跌4成，經調整虧損擴大至22.1億人幣。收報34.3元，升2.54%。

灣區發展（0737）：探索新產業，續按經營收益全數分派。收報1.93元，無升跌。

電視廣播（0511）：對別有用心的人士發布有誤導性信息，保留法律追究權利。收報7.13元，升1.42%。

匯控（0005）：董事會建議股東反對呂宇健兩提案。收報50.6元，跌5.95%。

白花油（0239）發盈警，去年純利減少22%。收報1.26元，無升跌。

光大控股（0165）去年蝕74億元，派末期息0.15元。收報5.57元，升0.72%。

大酒店（0045）：葉思明辭任執行董事及財務總裁。收報7.75元，跌1.4%。

破頂股表現

破頂股包括，登輝控股（1692）創上市新高，見3.2元，收報2.96元，升1.72%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見4.88元，收報4.79元，升7.16%；綠城管理控股（9979）創上市新高，見7.67元，收報7.23元，升2.7%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1058.1元，收報1058.1元，升0.09%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見12.5元，收報12.26元，升4.7%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1024.05元，收報1024.05元，升0.02%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見12.16元，收報11.87元，升4.21%；華潤醫藥（3320）創52周高，見7.32元，收報6.83元，跌5.79%；中興通訊（0763）創52周高，見26.25元，收報25.35元，跌0.78%；中移動（0941）創52周高，見66.1元，收報64.15元，跌2.73%；靈寶黃金（3330）創52周高，見1.31元，收報1.26元，升6.78%；招金礦業（1818）創52周高，見10.56元，收報10.42元，升6.87%。

破頂指數成份股包括，中芯（0981）創52周高，見19.48元，收報18.46元，跌2.53%；中石化（0386）創52周高，見4.97元，收報4.8元，跌2.04%；中移動（0941）創52周高，見66.1元，收報64.15元，跌2.73%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.26元，收報0.26元，跌10.34%；蔚來（9866）低見63.45元，收報63.45元，跌5.79%；德琪醫藥（6996）低見2.79元，收報2.8元，跌6.98%；順騰國際控股（0932）低見0.067元，收報0.067元，跌6.94%；力圖控股（1008）低見0.163元，收報0.166元，跌4.6%；青建國際（1240）低見0.41元，收報0.41元，跌6.82%；景瑞控股（1862）低見0.26元，收報0.26元，跌10.34%；維信金科（2003）低見2.52元，收報2.56元，無升跌；５１信用卡（2051）低見0.135元，收報0.135元，跌31.12%；樂普生物（2157）低見5.26元，收報5.3元，跌2.57%。

27隻股份創52周低，其中十隻包括，第七大道（0797）低見2.15元，收報2.15元，跌10.04%；山水水泥（0691）低見1.43元，收報1.43元，跌5.3%；HYPEBEAST（0150）低見0.33元，收報0.33元，跌5.71%；東風集團股份（0489）低見3.51元，收報3.52元，跌2.22%；中國國家文化產業（0745）低見0.056元，收報0.056元，跌5.08%；理文化工（0746）低見4.89元，收報4.9元，跌2%；中國鑄晨８１（0810）低見0.63元，收報0.63元，跌4.55%；鐵貨（1029）低見0.1元，收報0.1元，跌2.91%；毅興行（1047）低見0.42元，收報0.42元，跌10.64%；未來發展控股（1259）低見0.05元，收報0.053元，跌11.67%。

異動股

上升異動股，包括，致浩達控股（1707）創52周高，見0.395元，收報0.385元，升75%；遠大中國（2789）收報0.063元，升40%；璋利國際（1693）收報0.096元，升35.21%；天利控股集團（0117）收報0.65元，升27.45%；滄港鐵路（2169）收報1.9元，升23.38%；雅仕維（1993）創52周高，見3.1元，收報1.71元，升22.14%；築友智造科技（0726）收報0.34元，升17.24%；奇士達（6918）平上市低位0.46元，收報0.58元，升17.17%；靖洋集團（8257）收報0.133元，升15.65%；ＳＤＭ教育（8363）收報0.114元，升14%；CMON（1792）收報0.052元，升13.04%。

下跌異動股，包括，友聯租賃（1563）收報5元，跌69.06%；５１信用卡（2051）創上市新低，見0.135元，收報0.135元，跌31.12%；清晰醫療（1406）收報0.89元，跌18.35%；新百利融資（8439）收報0.64元，跌17.95%；金蝶（0268）收報13.58元，跌16.69%；米虫元宇宙（8645）收報0.75元，跌15.73%；舍圖控股（8392）收報0.099元，跌15.38%；新明中國（2699）收報0.012元，跌14.29%。

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