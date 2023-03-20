以往曾在聆訊上敦促恒大交於更具體債務重組方案的高等法院法官陳靜芬，在庭上多次質疑重組時間及可行性，包括要求恒大向法庭交出重組相關文件，以及質疑公司連2021年未經審核的業績都未能刊發、又問及境外債務重組與境內債務重組的問題，因恒大則提到其九成資產均在內地等問題。

不過恒大一方今日多次表示境外債務重組已有重大的進展，包括在今晨已簽署了一份超過百頁且詳盡的重組文件，並將於本周三公開發布有關重組條款，而時間表方面，最遲至下周五（3月31日）前準備好重組支持協議。恒大一方又申請將清盤聆訊再延至7月31日。

恒大一方在庭上又指出，已與不少境外債權人達成協議，但由於重組方案中包括支付等不同方案，但溝通需時。

對於法官陳靜芬在庭上質疑恒大連2021年度業績亦未能刊發，恒大一方指出希望能於4或5月21或22日能完成審核。但陳靜芬仍質疑恒大在僅僅一個月內核發業績的可行性，恒大一方指出，基於目前資料，此顯然是非常具挑戰性的死線，加上恒大附屬公司的體系龐大，需核發又是兩年業績，不過一旦完成將可提供更多財務資料以助重組。

法官陳靜芬重申，希望恒大能準確向法庭交待四個月後發生的事情，又指恒大以往多次表示交出重組方案，不過至今仍未見到。雖然她批準案件押後至7月31日，惟若再無進展將不會再將聆訊押後。

恒大一方則再次表示，重組支持協議將於月底前完成，恒大將爭取最多債權人的支持，及於下次聆訊前交上由債權人簽署的境外重組支持方案，形容是穩步推進的過程，但並非最後一步。

此外，據內媒引述恒大行政總裁、執董肖恩回應指，感謝高院和支持恒大集團和公司債務風險化解工作的各相關方，集團一直堅定推進債務風險化解工作，也一直堅持公平對待境內外各類債權人，今天的裁決結果對各方來說都是一個積極的消息。

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