匯豐指，自香港於2月初全面通關，使用匯豐分行服務的海外港人或非本地居民都顯著增加，2月份匯豐香港錄得的新增非本地居民客戶人數，已回復至2019年上半年的每月平均數。
為配合客戶需求，匯豐旗下三家分行將由3月25日起試行一星期7天營業，包括海洋中心匯豐尚玉及卓越理財中心、柏寧卓越理財中心及觀塘分行，在周末的額外營業時段為預約客戶提供服務。該三家分行將於星期六延長服務時間至下午5時，並於星期日下午2時至5時營業。客戶可經匯豐網頁預約辦理開立戶口、啟動網上或流動理財等非現金交易的銀行事務。
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