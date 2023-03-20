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證監會：將繼續優化互聯互通 冀理財通可「拆牆鬆綁」

早前證監會一行人訪問內地監管機構，證監會行政總裁梁鳳儀指，內地方面強調支持盡量利用香港優勢發展內地市場，只要在風險可控情況下，開放任何政策提就議。透過互聯互通，希望引入歐美等境外投資者。早前互聯互通標的範圍再擴容，南向及北向覆蓋成交已達80%，冀望再擴大標的及其他類型投資產品。

梁鳳儀稱，跨境理財通已實行一年，疫情下大致運作暢順，不過規模仍有提高的空間，兩地亦有共識發展，利用政策融入大灣區。前正研究下一步放寬，擴大投資產品範圍，同時在投資推廣方面放鬆，允許更多參與機構。在基金互認方面，當局亦正考慮「拆牆鬆綁」，積極推進當中。

港股實名制今日首日實施，證監會市場監察部執行董事梁仲賢表示，市場運作及系統大致暢順，未見出現大問題，會繼續與業界及交易所聯繫。

在推行人民幣計價櫃枱方面，梁仲賢稱，目前已有十多間上市公司表示有興趣設立，亦會與中證監商討，將人民幣櫃枱納入南向通，方便國際投資者。

 

 

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