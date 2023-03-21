港元現報7.8397元升值16點子，曾貶值最多16點子，報7.8429元，亦曾升值最多58點子，報7.8355元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升252.6點子至4.14286%；1星期HIBOR升129.58點子至3.24381%；2星期HIBOR升88.9點子至3.30238%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升7.55點子至3.79405%；6個月期HIBOR升0.99點子至4.10768%；12個月期HIBOR升0.04點子至4.26161%。

美元指數現報103.343升值0.062點或0.06%。

美元1個月期LIBOR報4.77771%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.2796%，終止連續5日擴闊，利差是2023年3月13日後最高，當日差距為-1.1849%。

對上一次終止連續5日擴闊，是2023年3月03日，當日利差報-1.6538%。

其他報道

領航完全撤出內地 包括退出與螞蟻合營

李家超：香港銀行體系穩健 瑞信事件對港未有重大影響

投行低價買入瑞信AT1

沙特阿拉伯國營銀行因投資瑞信損手10億美元

大摩：美國地區銀行爆發危機 為熊市末期大跌徵兆

拉加德：瑞信AT1全額減記非歐盟標準 而是根據瑞士法律

恒指高開118點 10天線跌穿100天線 科指升1% 匯控升3%

港股ADR升179點 夜期高水165點 安踏、恒地、吉利等業績

AT1全額減記 在歐洲僅限於瑞信瑞銀

股票優於AT1 銀行股上升 道指升382點

北水增持工行 減持中海油