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港元拆息全線向上 1個月HIBOR 大升50點子

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止5連跌，升50.82點子至3.4981%，升幅達17%，是2022年6月15日後最大升幅。1個月HIBOR是3月13日後最高，當日報3.49958%。

港元現報7.8397元升值16點子，曾貶值最多16點子，報7.8429元，亦曾升值最多58點子，報7.8355元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升252.6點子至4.14286%；1星期HIBOR升129.58點子至3.24381%；2星期HIBOR升88.9點子至3.30238%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升7.55點子至3.79405%；6個月期HIBOR升0.99點子至4.10768%；12個月期HIBOR升0.04點子至4.26161%。

美元指數現報103.343升值0.062點或0.06%。

美元1個月期LIBOR報4.77771%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.2796%，終止連續5日擴闊，利差是2023年3月13日後最高，當日差距為-1.1849%。

對上一次終止連續5日擴闊，是2023年3月03日，當日利差報-1.6538%。

 

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