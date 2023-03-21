是次獲批遊戲版號包括心動網絡旗下兩款遊戲《畫中世界》及《傳說法師》、騰訊的《莊園合合》、網易的《勁舞團：全民排隊》、嗶哩嗶哩的《閃耀！優俊少女》等。

其他報道

比亞迪確認「踩過界」做智能手錶 4月上市

高濟醫療據報最快下半年在港上市 集資逾5億美元

港元拆息全線向上 1個月HIBOR 大升50點子

領航完全撤出內地 包括退出與螞蟻合營

李家超：香港銀行體系穩健 瑞信事件對港未有重大影響

投行低價買入瑞信AT1

沙特阿拉伯國營銀行因投資瑞信損手10億美元

大摩：美國地區銀行爆發危機 為熊市末期大跌徵兆

拉加德：瑞信AT1全額減記非歐盟標準 而是根據瑞士法律

恒指高開118點 10天線跌穿100天線 科指升1% 匯控升3%

港股ADR升179點 夜期高水165點 安踏、恒地、吉利等業績

AT1全額減記 在歐洲僅限於瑞信瑞銀

股票優於AT1 銀行股上升 道指升382點

北水增持工行 減持中海油