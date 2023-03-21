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恒指半日升62點 成交減23% 北水第10日流入 藥明生物升6.7%

 

美股反彈，美期、亞股跟升，匯控（0005）、渣打（2888）反彈，美債現貨亞洲時段無交易，港股半日成交亦較上日同期大為減少23%。恒指今早高開118點，高位升209點，低位升17點，高低波幅192點。

恒指半日升62點或0.33%，報19063點，大市成交金額496億元；國指跌7點或0.12%，報6462點。恒生科技指數收報3881點，升0.29%。

藍籌股成交金額212.36億元，佔大市成交42.81%；科指成份股成交金額117.8億元，佔大市成交23.75%；國指成份股成交金額161.5億元，佔大市成交32.56%。

窩輪及牛熊證成交金額減少39.68%，至88.47億元，佔大市成交17.82%。牛熊證成交金額45.46億元，減少43.78%；窩輪成交金額43億元，減少34.65%。

匯控（0005）、友邦（1299）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。美團（3690）、建行（0939）、騰訊（0700）拖累大市。

藍籌40隻升，31隻下跌，5隻無升跌。藥明生物（2269）升6.76%，收報48.2元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌2.79%，收報146.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，11隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報68.05元，升6.91%；跌幅最大的是京東（9618）收報146.2元，跌2.79%。

恒指10天線(19456.75點)跌穿100天線(19463.68點)。科指曾跌穿10天線(3879.41點)。

北水南下合計淨流入12.33億元，較上日減少78.34%，連續第10日流入，累計流入298.83億元，對上一次連續10日淨流入是2022年10月19日。南水北上合計淨流入26.68億元人民幣，較上日增加66.52%，連續第7日流入，累計流入190.52億元。

內地3月27款進口遊戲獲批　騰訊（0700）、網易、B站等有份。騰訊收報334.2元，跌0.18%。網易（9999）收報131.6元，跌0.83%。嗶哩嗶哩（9626）收報174.1元，升2.84%。心動網絡（2400）收報23.85元，升1.92%。

比亞迪（1211）確認「踩過界」做智能手錶，4月上市。收報197.3元，跌0.9%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，安踏（2020）收報103.1元，升3.41%。恒地（0012）收報26.7元，無升跌。吉利（0175）收報9.22元，升0.77%。三生製藥（1530）收報7.81元，跌2.25%。BOSSINI INT'L（0592）收報0.365元，跌1.35%。中國鋁業（2600）收報3.94元，跌1.25%。H&H國際（1112）收報12.26元，跌0.33%。恒基發展（0097）收報0.275元，無升跌。九毛九（9922）收報16.86元，跌0.59%。金山軟件（3888）收報30.4元，升0.83%。零跑（9863）收報29.65元，跌0.34%。騰訊音樂（1698）收報29.55元，跌1.17%。眾安在綫（6060）收報22.55元，跌1.1%。

洪九果品（6689）全年經調整利潤14.5億元人幣，升33.5%。收報30.3元，跌0.66%。

心瑋醫療（6609）虧損擴大至2億元，不派末期息。收報37.9元，跌0.39%。

舜宇（2382）去年純利跌52％至24億元人幣，末期息0.5元。收報91.45元，升5.18%。

匯控（0005）祈耀年參觀前海新辦公大樓。收報51.45元，升1.98%。

電視廣播（0511）基金股東Dodge & Cox第三度減持股份至5.96%，套現近5000萬。收報7.38元，跌1.99%。

周大福（1929）首兩個月港澳同店轉升70.2%，中國跌幅收窄至11.8%。秋葉原免稅店Laox店面突轉周大福招牌，周大福承認擴張，料於4月開幕。收報14.62元，升4.43%。

融信服務（2207）盈警料去年少賺83.3%至91.7%。收報4.2元，無升跌。

中聯通（0762）2月份5G套餐用戶增1.8%。收報5.51元，跌1.25%。

破頂股表現

破頂股包括，MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見19.5元，收報18.64元，跌2.92%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見5.17元，收報4.8元，跌2.64%；巨子生物（2367）創上市新高，見58.8元，收報56.8元，升3.27%；瑞爾集團（6639）創上市新高，見15.48元，收報15.3元，升9.29%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1059.9元，收報1059.9元，升0.08%；招金礦業（1818）創52周高，見11.14元，收報11元，升1.66%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.44元，收報0.415元，升18.57%；中信國際電訊（1883）創52周高，見3.14元，收報3.12元，升3.31%；價值黃金－Ｒ（83081）創52周高，見42.14元，收報42.1元，無升跌。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.25元，收報0.26元，無升跌；中國擎天軟件（1297）低見0.244元，收報0.244元，跌4.31%；中國智能健康（0348）低見0.14元，收報0.142元，跌17.44%；鼎億集團投資（0508）低見0.026元，收報0.027元，跌3.57%；威訊控股（1087）低見0.45元，收報0.455元，跌10.78%；寶新金融（1282）低見0.173元，收報0.175元，跌4.37%；中國天保集團（1427）低見0.202元，收報0.208元，跌5.02%；萬咖壹聯（1762）低見0.191元，收報0.214元，跌20.74%；景瑞控股（1862）低見0.25元，收報0.26元，無升跌；泰和小貸（1915）低見0.52元，收報0.52元，跌3.7%。

19隻股份創52周低，其中十隻包括，博富臨置業（0225）低見8.6元，收報8.6元，跌2.05%；力寶（0226）低見2.1元，收報2.1元，跌9.09%；包浩斯國際（0483）低見0.5元，收報0.5元，無升跌；中國高速傳動（0658）低見3.04元，收報3.07元，跌0.32%；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.51元，收報0.51元，跌1.92%；理文化工（0746）低見4.77元，收報4.82元，跌1.03%；帝國科技集團（0776）低見4.3元，收報4.6元，跌3.16%；勵時集團（1327）低見0.11元，收報0.11元，無升跌；ＭＩ能源（1555）低見0.05元，收報0.051元，跌3.77%；兆邦基地產（1660）低見0.285元，收報0.305元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國智慧能源（1004）收報0.064元，升45.45%；三和建築集團（3822）收報0.08元，升37.93%；天泓文創（8500）收報0.295元，升37.21%；迪諾斯環保（1452）收報0.109元，升29.76%；仁德資源（8125）收報0.065元，升25%；中國華星（0485）收報0.29元，升21.34%；星亞控股（8293）收報0.029元，升20.83%；港銀控股（8162）收報0.219元，升20.33%；雙財莊（2321）收報0.42元，升20%；領智金融（8163）收報0.19元，升18.75%。

下跌異動股，包括，中國恒有源集團（8128）收報0.033元，跌23.26%；萬咖壹聯（1762）創上市新低，見0.191元，收報0.214元，跌20.74%；中國智能健康（0348）創上市新低，見0.14元，收報0.142元，跌17.44%；華營建築（1582）收報0.445元，跌16.04%；宏基資本（2288）收報0.385元，跌13.48%；德泰新能源集團（0559）收報0.013元，跌13.33%；遠大中國（2789）收報0.055元，跌12.7%；瑞誠中國傳媒（1640）收報0.36元，跌12.2%；衍匯亞洲（8210）收報0.037元，跌11.9%；浙江永安（8211）收報0.038元，跌11.63%。

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