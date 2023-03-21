吉利汽車（0175）公布截至去年12月底全年業績，期內收入按年大增46%至約1480億元（人民幣，下同），純利增9%至52.6億元，兩者皆高於預期。每股派末期息0.21港元，與去年持平。
集團期內共售出143萬部汽車，按年升8%。境內批發量按年微升2%至123萬部，出口批發量大增72%至20萬部。集團表示，期內以新能源轉型作為經營重點，大幅加快新能源轉型步伐，新能源汽車銷量按年大增3倍至33萬部，銷量佔比提升至23%。集團將今年銷量目標定為165萬部，較去年總銷量多約15%。
集團又提到，受電池、芯片等零部件成本大幅上漲，以及極氪新業務發展初期大量投入的影響，集團期內盈利能力承壓。雖然產品定價及產品組合持續提升，期內平均出廠銷售價格較去年同期上升30%、綜合平均銷售價格按年升24%，但新能源汽車毛利率表現仍然大幅弱於燃油車，加上其佔比快速提升，期內毛利率按年下滑3個百分點至14.1%。
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