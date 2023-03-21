文章日期：2023年3月21日 12:32
隨著美國加強對先進技術准入的控制，《金融時報》引述知情人士報道，中國將放寬部分晶片製造商獲取補貼的條件，並讓它們在國家支持的研究項目中擁有更多的掌控力。
知情人士稱，中芯國際（0981）、華為、華虹半導體（1347）、北方華創、中微公司都在受益於這項計劃的公司之列，將可獲得額外的政府資金，並在國家支持的研究項目中發揮更大作用。
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