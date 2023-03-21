中糧包裝（0906）去年多賺5.2%至4.87億元（人民幣，下同），每股盈利0.437元；派末期股息0.11港元，按年跌4.35%，連同中期股息的0.139元，全年派息0.249元，按年跌0.4%
去年集團收入按年升7.2%至102.55億元，稅息折舊及攤銷前盈利按年升7%至11.47億元；
收入按業務拆分，去年集團主要業務鋁製包裝銷售收入約為53.68億元 ，較2021年增長20.3%，佔整體銷售約52.3%，佔比擴大5.6個百分點；2022年鋁製包裝業務毛利率約為12.4%，按年跌3.1個百分點。去年兩片罐業務實現銷售收入約51.86億元，較2021年上升20.9%。單片罐產品銷售收入約1.82億元，較2021年上升4%。
馬口鐵包裝方面，去年馬口鐵包裝銷售收入約為42.13億元，較2021年下降約5.6%，佔整體銷售約41.1%，按年跌5.5個百分點；2022年馬口鐵包裝業務毛利率約為12.4%，按年增0.7個百分點。
塑膠產品業務方面，去年實現塑膠包裝業務銷售收入約為6.74億元，較去年同期增長約5.1%，約佔總收入的約6.6%，按年微跌0.1個百分點；2022年塑膠包裝業務毛利率約為13.8%，按年跌4個百分點。
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