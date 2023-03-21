香港初創AI公司Pantheon Lab(萬想科技)公布，新世界（0017）參與公司新一輪的種子輪融資。雙方亦簽署合作協議，Pantheon Lab會研發以GPT技術（Generative Pre-training生成式預訓練），為新世界不同項目製作AI數字人，協助新世界擴大PropTech（房地產科技）發展。
Pantheon Lab於2019年成立，運用超像真人臉合成、表情及動作自動化、語音合成等生成式人工智能（Generative AI）技術，製作可即時對答交流的AI數字人。目前已推出自動生成數字人平台AIDOL Studio、文句自動「秒變」視頻的應用程式AIVO.ai，以及社交媒體廣告自動生成器adsly.ai，並已與多個知名品牌合作。
新世界發展總經理（科技方案開發及執行）黃振南表示，「集團一直與不同初創公司合作，以初創的嶄新科研，協助集團加速PropTech發展，如近年在K11廣泛應用初創研發的機械人。最近人工智能發展已成為焦點，今次與Pantheon Lab合作，正是因他們的AI數字人生成技術，已在商業應用層面趨向成熟，料可與集團的物業管理、客戶服務等範疇契合，令集團的PropTech發展更多元化」。
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