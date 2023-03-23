Microsoft香港公布，向香港企業用戶開放使用企業級GPT功能，協助香港企業利用AI力量，加快業務發展。Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊表示，現時逾八成的Microsoft香港企業用戶已跟公司積極探討使以AI為基礎的解決方案，認為用戶要將AI應用至業務當中，首先要將業務放上雲端，旗下Microsoft 365 Copilot已融合大型語言模型、商業數據，更易應用生成式AI。