Microsoft香港公布，向香港企業用戶開放使用企業級GPT功能，協助香港企業利用AI力量，加快業務發展。Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊表示，現時逾八成的Microsoft香港企業用戶已跟公司積極探討使以AI為基礎的解決方案，認為用戶要將AI應用至業務當中，首先要將業務放上雲端，旗下Microsoft 365 Copilot已融合大型語言模型、商業數據，更易應用生成式AI。
陳珊珊表示，對企業用戶而言，每天都會思考如何提升生產力，以達至「事半功倍（do more with less）」，生成式AI（Generative AI）設有分析數據等功能，正可提高公司生產力，令企業客戶均對AI感到興趣。
近月GPT成為科技行業熱話，不少公司均加大投入發展AI技術。陳珊珊表示，Microsoft在港已有30年，看到現時市場需求很大，重點是如何幫助客戶、政府以及伙伴一起增長，而非擔心其他競爭對手何時追上Microsoft。她續稱，疫情後迎來數碼轉型，雲端可令運作更靈活，相信增長動力一直存在，公司在港的雲業務亦不斷增長。
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